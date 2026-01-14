Iznenada umro muž voditeljke RTS Ivanke Ristovski

Izvor:
Telegraf
14.01.2026
13:56
Komentari:0
Muž voditeljke Dnevnika RTS, Ivanke Ristovski, Saša Ristovski preminuo je u 53. godini.
Aleksandar je iznenada umro 10. januara.
Ivanka je u braku sa Sašom dobila sina i ćerku.
Od Saše se u čituljama u Politici oprostila porodica, ali i brojni prijatelji.
-Sa velikom tugom i neizmjernim bolom, obavještavamo rodbinu i prijatelje da naš dragi i voljeni Saša iznenada preminuo dana 10.1.2026. godine u 53. godini - piše u čitulji, prenosi Telegraf.
Društvo
2 h0
Svijet
2 h0
Društvo
2 h2
Svijet
2 h0
Srbija
3 h0
Srbija
3 h0
Srbija
5 h0
Srbija
9 h2
Najnovije
Najčitanije
16
25
16
16
16
16
16
11
16
06
Trenutno na programu