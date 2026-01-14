Iznenada umro muž voditeljke RTS Ivanke Ristovski

Muž voditeljke Dnevnika RTS, Ivanke Ristovski, Saša Ristovski preminuo je u 53. godini.

Aleksandar je iznenada umro 10. januara.

Ivanka je u braku sa Sašom dobila sina i ćerku.

Od Saše se u čituljama u Politici oprostila porodica, ali i brojni prijatelji.

-Sa velikom tugom i neizmjernim bolom, obavještavamo rodbinu i prijatelje da naš dragi i voljeni Saša iznenada preminuo dana 10.1.2026. godine u 53. godini - piše u čitulji, prenosi Telegraf.