Iznenada umro muž voditeljke RTS Ivanke Ristovski

Izvor:

Telegraf

14.01.2026

13:56

Изненада умро муж водитељке РТС Иванке Ристовски
Foto: Youtube

Muž voditeljke Dnevnika RTS, Ivanke Ristovski, Saša Ristovski preminuo je u 53. godini.

Aleksandar je iznenada umro 10. januara.

Ivanka je u braku sa Sašom dobila sina i ćerku.

Od Saše se u čituljama u Politici oprostila porodica, ali i brojni prijatelji.

-Sa velikom tugom i neizmjernim bolom, obavještavamo rodbinu i prijatelje da naš dragi i voljeni Saša iznenada preminuo dana 10.1.2026. godine u 53. godini - piše u čitulji, prenosi Telegraf.

Ivanka Ristovski

RTS

