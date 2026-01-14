Logo
Large banner

Opljačkano već 6 porodica, sumnja se da je iza svega "ozloglašena" Žaklina

Izvor:

Telegraf

14.01.2026

13:18

Komentari:

0
Евро паре новац
Foto: Markus Spiske/Pexels

Dramatično upozorenje kruži mrežama iako sezona ljetovanja još nije ni počela i to jer je navodno najmanje šest porodica prevareno za smještaj u Grčkoj u iznosu od 2.000 evra!

Grčka info, jedna od najpopularnijih stranica ljudi koja izvještava o stvarima vezanim za Grčku, objavila je upozorenje da je žena koja se predstavlja kao Tijana M. prevarila nekoliko porodica, kao i da je i dalje aktivna i nastavlja da vara ljude.

"Na osnovu načina komunikacije i modela prevare, postoji velika vjerovatnoća da se radi o istoj osobi (poznatoj kao Žaklina) koja je i prethodnih godina više puta varala ljude u vezi sa smještajem i ljetovanjem u Grčkoj", navode.

Kako su napomenuli, prevarantkinja koristi tuđe fotografije smještaja (preuzete sa sajtova i društvenih mreža), lažne FB profile sa ukradenim slikama, više imena i profila i ne vrši navodne obmane samo sa jednog.

"Za uplate preko Western Uniona šalje podatke trećih lica (najčešće nekog Grka), a kao 'dokaz' povjerenja prosleđuje fotografije tuđih i AI ličnih dokumenata. Molimo sve naše pratioce da ne uplaćuju novac nepoznatim profilima, da smještaj proveravaju i rezervišu isključivo preko pouzdanih platformi za rezervacije smještaj ili preko naših turističkih agencija u koje imate povjerenje", napisali su.

U komentarima ispod objave javila se i žena koja je prije četiri godine i sama bila žrtva.

"Dotična je i meni uzela 500 evra, takođe sam je prijavila policiji i evo već 4 godine je gospođa na slobodi. Nevjerovatno. Nikada mi ništa nije vraćeno", navodi.

Grčka info je uputila apel i da se objava dijeli kako bi informacije stigle do što većeg broja ljudi.

"Ako i pored ovoliko prevara i dalje tražite smještaj kod neprovjerenih i nepouzdanih ljudi, insistirajte na video pozivu da vidite osobu kojoj treba da uplatite novac" , napisali su.

Podijeli:

Tagovi:

Grčka

prevara

smještaj

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Да ли да бринемо да ћемо остати без главе? Огласио се Ђорђе Давид након концерта Ане Бекуте

Scena

Da li da brinemo da ćemo ostati bez glave? Oglasio se Đorđe David nakon koncerta Ane Bekute

3 h

0
"Метеоролошки цунами": Један човјек погинуо, 35 повријеђених

Svijet

"Meteorološki cunami": Jedan čovjek poginuo, 35 povrijeđenih

3 h

0
Трамп "заратио" са премијером Гренланда: "Не знам ко је он, али је у проблему"

Svijet

Tramp "zaratio" sa premijerom Grenlanda: "Ne znam ko je on, ali je u problemu"

3 h

0
Резерве девиза и злата Русије достигле историјски максимум

Ekonomija

Rezerve deviza i zlata Rusije dostigle istorijski maksimum

3 h

0

Više iz rubrike

Ужасан призор у центру града: Мушкарац пронађен мртав у локви крви

Srbija

Užasan prizor u centru grada: Muškarac pronađen mrtav u lokvi krvi

3 h

0
Расим Љајић иде на операцију

Srbija

Rasim Ljajić ide na operaciju

5 h

0
"Имате ли мајке?" Инцидент на концерту Ане Бекуте, гађали је грудвама, она сишла с бине

Srbija

"Imate li majke?" Incident na koncertu Ane Bekute, gađali je grudvama, ona sišla s bine

9 h

2
Три мушкарца тешко рањена у Дечанима: Питао их да ли су Срби па запуцао

Srbija

Tri muškarca teško ranjena u Dečanima: Pitao ih da li su Srbi pa zapucao

18 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

25

Snežana Đurišić se oglasila nakon podnošenja krivične prijave zbog njenog nastupa u Zagrebu

16

16

Porastao broj žrtava stravične nesreće na Tajlandu

16

16

Zbog zagađenog vazduha u Sarajevu proglašeno ''Upozorenje'': Na snazi niz restriktivnih mjera

16

11

Vrijednost bitkoina na najvećoj svjetskoj berzi kriptovaluta

16

06

Mladen Bojinović za ATV: Srbija je spremna za Evropsko prvenstvo

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner