Opljačkano već 6 porodica, sumnja se da je iza svega "ozloglašena" Žaklina

Dramatično upozorenje kruži mrežama iako sezona ljetovanja još nije ni počela i to jer je navodno najmanje šest porodica prevareno za smještaj u Grčkoj u iznosu od 2.000 evra!

Grčka info, jedna od najpopularnijih stranica ljudi koja izvještava o stvarima vezanim za Grčku, objavila je upozorenje da je žena koja se predstavlja kao Tijana M. prevarila nekoliko porodica, kao i da je i dalje aktivna i nastavlja da vara ljude.

"Na osnovu načina komunikacije i modela prevare, postoji velika vjerovatnoća da se radi o istoj osobi (poznatoj kao Žaklina) koja je i prethodnih godina više puta varala ljude u vezi sa smještajem i ljetovanjem u Grčkoj", navode.

Kako su napomenuli, prevarantkinja koristi tuđe fotografije smještaja (preuzete sa sajtova i društvenih mreža), lažne FB profile sa ukradenim slikama, više imena i profila i ne vrši navodne obmane samo sa jednog.

"Za uplate preko Western Uniona šalje podatke trećih lica (najčešće nekog Grka), a kao 'dokaz' povjerenja prosleđuje fotografije tuđih i AI ličnih dokumenata. Molimo sve naše pratioce da ne uplaćuju novac nepoznatim profilima, da smještaj proveravaju i rezervišu isključivo preko pouzdanih platformi za rezervacije smještaj ili preko naših turističkih agencija u koje imate povjerenje", napisali su.

U komentarima ispod objave javila se i žena koja je prije četiri godine i sama bila žrtva.

"Dotična je i meni uzela 500 evra, takođe sam je prijavila policiji i evo već 4 godine je gospođa na slobodi. Nevjerovatno. Nikada mi ništa nije vraćeno", navodi.

Grčka info je uputila apel i da se objava dijeli kako bi informacije stigle do što većeg broja ljudi.

"Ako i pored ovoliko prevara i dalje tražite smještaj kod neprovjerenih i nepouzdanih ljudi, insistirajte na video pozivu da vidite osobu kojoj treba da uplatite novac" , napisali su.