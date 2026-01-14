Logo
Petoro uhapšenih zbog napada na radnika pumpe i krađe

14.01.2026

16:49

Полиција аутомобил
Foto: ATV BL

Policija u Tešnju uhapsila je pet lice zbog sumnje da su izvršila razbojništvo nad radnikom benzinske pumpe u Dobropolju i ukrala 4.500 KM.

Nakon hapšenja, pronađeni su predmeti, odjeća, obuća i oružje koje je korišteno prilikom razbojništva.

Nad hapšenim licima završena je kriminalistička obrada i oni su predati nadležnom tužiocu, saopšteno je iz Ministartva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona.

Uhapšena lica osumnjičena su da su 11. janura oko 23.00 časa počinila razbojništvo i pomoć počiniocu nakon izvršenja krivičnog djela.

Tešanj

hapšenje

Krađa

