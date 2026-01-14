Logo
Zbog zagađenog vazduha u Sarajevu proglašeno ''Upozorenje'': Na snazi niz restriktivnih mjera

14.01.2026

16:16

Сарајево смог магла
Foto: Anadoly Agency

Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoline KS, na osnovu Plana interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti vazduha, donijelo je Naredbu o proglašenju epizode "Upozorenje" u zonama A, B i C Kantona Sarajevo.

Konkretno radi se o područjima opština Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo, Novi Grad, Ilidža, Vogošća i Ilijaš, dok izuzetak čine Hadžići u kojima je bolje stanje kvaliteta vazduha.

Odluka je donesena na osnovu Izvještaja Stručnog tijela za koordinaciju i nadzor, prema kojem su tokom 13. i 14. januara 2026. godine zabilježene izrazito visoke koncentracije lebdećih čestica PM10, koje na više mjernih stanica značajno premašuju dozvoljene granične vrijednosti.

Na stanicama Saraj Polje, Otoka, Ilijaš, Ilidža i Vogošća zabilježene su koncentracije čestica koje zahtijevaju uvođenje posebnih mjera. Dodatno, na mjernim stanicama Otoka i Saraj Polje zabilježena su prekoračenja dnevne granične vrijednosti za azot dioksid.

Nepovoljni meteorološki uslovi, prisustvo temperaturne inverzije, slabi vjetrovi i stabilna atmosfera pogoduju daljoj akumulaciji zagađujućih materija, zbog čega se u narednim danima ne očekuje značajnije poboljšanje kvaliteta vazduha.

U skladu s Planom interventnih mjera, naređena je primjena dodatnih mjera za smanjenje emisija i zaštitu zdravlja stanovništva, uključujući između ostalog:

-smanjenje temperature grijanja u objektima s postrojenjima preko 50 kW,

-pojačan nadzor tehničke ispravnosti vozila,

-zabranu izvođenja građevinskih radova koji proizvode prašinu,

-ograničenje kretanja teretnih vozila preko 3,5 tone na glavnim gradskim pravcima,

-zabranu saobraćaja vozila EURO 2 i niže kategorije u zoni A,

-mjere za rasterećenje saobraćaja i javnog prevoza,

-zaštitu radnika na otvorenom prostoru uz preporučene zaštitne maske,

-upozorenja rizičnim grupama stanovništva da smanje boravak na otvorenom.

Ministarstvo poziva građane da poštuju izrečene mjere, da smanje korištenje motornih vozila, koriste javni prevoz gdje god je moguće, da za zagrijavanje objekata koriste energente koji zadovoljavaju standarde kvaliteta te da zaštite svoje zdravlje, posebno djecu, starije osobe i hronične bolesnike, prenosi Kliks.

Tagovi:

Sarajevo

zagađenje vazduha

