Logo
Large banner

SAD obustavljaju izdavanje viza za građane 75 zemalja, uključujući Rusiju

Izvor:

Sputnjik

14.01.2026

15:43

Komentari:

0
САД обустављају издавање виза за грађане 75 земаља, укључујући Русију
Foto: Brett Sayles/Pexels

Američki Stejt department obustavlja izdavanje viza za građane 75 zemalja kao dio pooštrene provjere podnosilaca zahtjeva, objavio je "Foks njuz", pozivajući se na memorandum američkog Ministarstva.

Prema dokumentu, u koji je list imao uvid, konzularnim službenicima je naloženo da privremeno odbiju vize na osnovu važećeg zakonodavstva dok se ne završi pregled procedura provjere i selekcije podnosilaca zahtjeva.

termometar

Društvo

Prošla godina među tri najtoplije

Spisak zemalja pogođenih suspenzijom uključuje Somaliju, Rusiju, Avganistan, Brazil, Iran, Irak, Egipat, Nigeriju, Tajland, Jemen i nekoliko drugih, napominje "Foks njuz".

Ova odluka stupa na snagu 21. januara i ostaje na snazi na neodređeno vrijeme.

Podijeli:

Tagovi:

Amerika

vize

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

FZO Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske

Društvo

Veće participacije u bolnicama u Srpskoj, poznato za koje usluge

54 min

0
Галит Пелег: Хвала предсједниче Додик на разумном гласу

BiH

Galit Peleg: Hvala predsjedniče Dodik na razumnom glasu

54 min

0
Цвијановић: БиХ по Церићу треба бити држава Бошњака гдје би Срби и Хрвати били подстанари

Republika Srpska

Cvijanović: BiH po Ceriću treba biti država Bošnjaka gdje bi Srbi i Hrvati bili podstanari

1 h

0
Шта значи ако је на Мали Божић сунчано?

Zanimljivosti

Šta znači ako je na Mali Božić sunčano?

1 h

0

Više iz rubrike

Орбан: Не прихватамо ратни план Брисела, не расту паре на дрвету

Svijet

Orban: Ne prihvatamo ratni plan Brisela, ne rastu pare na drvetu

1 h

0
Словачки министар: Идеја стварања европске војске ─ глупост

Svijet

Slovački ministar: Ideja stvaranja evropske vojske ─ glupost

1 h

0
Шок у Јапану: Премијерка Такаичи планира распуштање парламента и ванредне изборе

Svijet

Šok u Japanu: Premijerka Takaiči planira raspuštanje parlamenta i vanredne izbore

2 h

0
Макрон: Посљедице ће бити несагледиве

Svijet

Makron: Posljedice će biti nesagledive

2 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

25

Snežana Đurišić se oglasila nakon podnošenja krivične prijave zbog njenog nastupa u Zagrebu

16

16

Porastao broj žrtava stravične nesreće na Tajlandu

16

16

Zbog zagađenog vazduha u Sarajevu proglašeno ''Upozorenje'': Na snazi niz restriktivnih mjera

16

11

Vrijednost bitkoina na najvećoj svjetskoj berzi kriptovaluta

16

06

Mladen Bojinović za ATV: Srbija je spremna za Evropsko prvenstvo

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner