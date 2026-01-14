SAD obustavljaju izdavanje viza za građane 75 zemalja, uključujući Rusiju

Izvor:
Sputnjik
14.01.2026
15:43
Američki Stejt department obustavlja izdavanje viza za građane 75 zemalja kao dio pooštrene provjere podnosilaca zahtjeva, objavio je "Foks njuz", pozivajući se na memorandum američkog Ministarstva.
Prema dokumentu, u koji je list imao uvid, konzularnim službenicima je naloženo da privremeno odbiju vize na osnovu važećeg zakonodavstva dok se ne završi pregled procedura provjere i selekcije podnosilaca zahtjeva.
Spisak zemalja pogođenih suspenzijom uključuje Somaliju, Rusiju, Avganistan, Brazil, Iran, Irak, Egipat, Nigeriju, Tajland, Jemen i nekoliko drugih, napominje "Foks njuz".
Ova odluka stupa na snagu 21. januara i ostaje na snazi na neodređeno vrijeme.
