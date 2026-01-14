SAD obustavljaju izdavanje viza za građane 75 zemalja, uključujući Rusiju

Američki Stejt department obustavlja izdavanje viza za građane 75 zemalja kao dio pooštrene provjere podnosilaca zahtjeva, objavio je "Foks njuz", pozivajući se na memorandum američkog Ministarstva.

Prema dokumentu, u koji je list imao uvid, konzularnim službenicima je naloženo da privremeno odbiju vize na osnovu važećeg zakonodavstva dok se ne završi pregled procedura provjere i selekcije podnosilaca zahtjeva.

Društvo Prošla godina među tri najtoplije

Spisak zemalja pogođenih suspenzijom uključuje Somaliju, Rusiju, Avganistan, Brazil, Iran, Irak, Egipat, Nigeriju, Tajland, Jemen i nekoliko drugih, napominje "Foks njuz".

Ova odluka stupa na snagu 21. januara i ostaje na snazi na neodređeno vrijeme.