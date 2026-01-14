Šta znači ako je na Mali Božić sunčano?

Mali Božić prate brojni običaji, priprema se vasilica, obredna pogača za sreću, koju mijesimo u čast Svetog Vasilija Velikog.

Vasilica se u različitim krajevima Srbije priprema na različite načine: negdje od kukurznog, negdje od bijelog brašna, a u određenim dijelovima zemlje mijese se i slatke vasilice sa medom. Negdje se, pored ove pogače, šrafe i krofne, u koje se stavlja novčić, kao u božićnu česnicu.

Nekada su djevojke ovaj dan koristile za gatanje kako bi saznale za koga će se udati, pa tako zanimljiva "metoda" potiče iz Bosne – u davna vremena djevojke bi se prije svanuća pele na tavan i bacale odjeću i obuću napolje. Ako cipela padne usmjerena od kuće, znači da će se te godine udati i to u pravcu u kome je okrenuta cipela.

Praktikovalo se nekada da na Mali Božić domaćica ujutru uzme snijeg, utrči u sobu, baci ga na djecu i vikne: "Bježi vruća, gonite studena!". Vjerovalo se da se time štite deca od temperature i groznice. Potom bi djeca skidala sa sebe odjeću i prebacivala je preko grana šljive ili jabuke, kako bi se "očistila od vaši".

Na ovaj dan u nekim krajevima dolazi i polaznik ili položajnik, a u selima pored Gruže domaćica mu jednom pređom vezuje tjeme i donju vilicu, a drugom čelo i zatiljak, da "zvjeri ne bi napale stoku". Ustaljena je i praksa i da se gleda u nebo i prati vrijeme. Ako 14. januara padne snijeg ili bude oblačno, čeka nas rodna godina. Suvo vrijeme, vjeruje se, donosi sušu.

Običaj koji se zadržao do današnjih dana jeste da se na Mali Božić moli za izbavljenje od svih nevolja, plodove zemaljske, pobjedu nad krivovjerstvom... Tu je vjerovanje i da se ne treba svađati, jer će ljude u protivnom cijele godine tjerati baksuz.