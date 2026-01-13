Pljušte kazne zbog neočišćenog snijega

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo (KUIP KS) je od 9. januara do danas izdala 50 prekršajnih naloga zbog nečišćenja snijega, u ukupnom iznosu od 32.500 KM.

Inspekcija u KS je od 9. januara do danas izvršila 61 inspekcijski nadzor zbog sumnje na kršenje Zakona o komunalnoj čistoći KS, koji se odnosi na uklanjanje snijega s javnih površina, uklanjanje snijega i ledenica sa stambenih zgrada i drugih objekata, kao i na stanje stabala na javnim zelenim površinama na području KS.

Riječ je o prijavama građana, ali i onim prijavama koje su nastale kao službene zabilješke komunalnih redara kantonalnih javnih preduzeća "Park" i "Rad".

"Za 61 prijavu je pokrenut inspekcijski nadzor, od čega je sedam predmeta raspoređeno na postupanje stambenoj inspekciji prema upravnicima zgrada u vezi sa uklanjanjem ledenica, 14 se odnosi na pravna lica, odnosno privredne subjekte vezano za uklanjanje snijega i ledenica, 18 na čišćenje snijega sa stajališta, šest na uklanjanje snijega s trotoara i saobraćajnica, dok se 16 predmeta odnosi na stanje stabala na javnim zelenim površinama", navode iz kantonalne inspekcije.

Na osnovu utvrđenih nepravilnosti, postupajući inspektori su do sada djelovali izdavanjem 10 rješenja upozorenja, 15 rješenja o otklanjanju nedostataka, te 50 prekršajnih naloga u ukupnom novčanom iznosu od 32.500 KM.

"Napominjemo da se radi o složenim inspekcijskim nadzorima koji se vode u skladu s pravilima vođenja upravnog postupka, te da se kontrola izvršenja donesenih rješenja provodi po službenoj dužnosti, a u slučaju nepostupanja po rješenju izdavat će se i prekršajni nalozi u skladu sa Zakonom o inspekcijama KS", navode iz KUIP-a.

S obzirom na potkapacitiranost Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS, u kojoj je trenutno na poslovima komunalnog inspektora radi samo jedan inspektor, odlukom direktora, a u skladu sa Zakonom o inspekcijama KS, ovlaštenje za obavljanje nadzora u ovoj oblasti dobilo je još osam inspektora iz drugih upravnih oblasti, čime su stvorene pretpostavke za efikasnije postupanje po dostavljenim prijavama.

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove KS je najavila da će tokom ove sedmice, u cilju prevazilaženja trenutnog stanja i iznalaženja najboljih rješenja, organizovati sastanak na koji će biti pozvani predstavnici nadležnih kantonalnih ministarstava, kantonalnih javnih komunalnih preduzeća "Park" i "Rad", javnih prevoznika koji koriste i upravljaju stajalištima gradskog prijevoza, upravitelja cesta, predstavnika upravnika koji održavaju zgrade na području KS, kao i predstavnici svih opština KS.

"Istovremeno pozivamo predstavnike etažnih vlasnika i etažne vlasnike da prijave o uočenim nepravilnostima, koje se odnose na uklanjanje ledenica ili hitnih intervencija na stambenim zgradama, u skladu sa članom 2. Instrukcije o načinu prijave i otklanjanju kvara, izvrše upravniku nadležnom za njihovu zgradu", navodi se u saopštenju KUIP-a.