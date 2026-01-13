Petrović ponovo obećava skoru normalizaciju grijanja u gradu

Gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović ponovo je danas obećao građanima da će do normalizacije grijanja u gradu doći uskoro, navodeći da je u Gradsku toplanu stigla tura uglja iz ugljevičkog rudnika.

"Dobili smo uvjeravanje direktora Rudnika i termoelektrane "Ugljevik" da će, zajedno sa ostalim članovima uprave RiTE, razmotriti mogućnost da bijeljinsku Toplanu svrstaju u subjekte prvog prioriteta kada je riječ o snabdijevanju ugljem posredstvom izabranog dobavljača", saopšteno je iz Gradske uprave.

U saopštenju se navodi da su korisnicima bijeljinske toplane radijatori danas "mlaki do topli", te da se potpuna normalizacija grijanja očekuje sutra ujutro.

Iz Gradske uprave ponavljaju da su kotlovi bijeljinske toplane prilagođeni za upotrebu ugljevičkog uglja, te da primjena uglja iz drugih rudnika stvara poteškoće u isporuci toplotne energije u smislu slabijeg kvaliteta i čestih kvarova kotlova.

U saopštenju se navodi da je nedostatak grijanja gorući problem u Bijeljini jer je više od 900 korisnika priključeno na Gradsku toplanu, među kojima su i djeca, stari i bolesni, ali i niz javnih i privatnih ustanova, uključujući vrtiće i škole u kojima drugo polugodište počinje naredne sedmice.