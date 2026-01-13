Logo
Large banner

Petrović ponovo obećava skoru normalizaciju grijanja u gradu

13.01.2026

18:26

Komentari:

2
Петровић поново обећава скору нормализацију гријања у граду
Foto: ATV

Gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović ponovo je danas obećao građanima da će do normalizacije grijanja u gradu doći uskoro, navodeći da je u Gradsku toplanu stigla tura uglja iz ugljevičkog rudnika.

"Dobili smo uvjeravanje direktora Rudnika i termoelektrane "Ugljevik" da će, zajedno sa ostalim članovima uprave RiTE, razmotriti mogućnost da bijeljinsku Toplanu svrstaju u subjekte prvog prioriteta kada je riječ o snabdijevanju ugljem posredstvom izabranog dobavljača", saopšteno je iz Gradske uprave.

U saopštenju se navodi da su korisnicima bijeljinske toplane radijatori danas "mlaki do topli", te da se potpuna normalizacija grijanja očekuje sutra ujutro.

marija-zaharova-030925

Svijet

Zaharova: Neprihvatljive prijetnje udarima na Iran

Iz Gradske uprave ponavljaju da su kotlovi bijeljinske toplane prilagođeni za upotrebu ugljevičkog uglja, te da primjena uglja iz drugih rudnika stvara poteškoće u isporuci toplotne energije u smislu slabijeg kvaliteta i čestih kvarova kotlova.

U saopštenju se navodi da je nedostatak grijanja gorući problem u Bijeljini jer je više od 900 korisnika priključeno na Gradsku toplanu, među kojima su i djeca, stari i bolesni, ali i niz javnih i privatnih ustanova, uključujući vrtiće i škole u kojima drugo polugodište počinje naredne sedmice.

Podijeli:

Tagovi:

Ljubiša Petrović

Bijeljina

Komentari (2)
Large banner

Više iz rubrike

Стијена на путу

Gradovi i opštine

Izbjegnuta tragedija: Stijena teška nekoliko tona pala na put

3 h

0
Великим залагањем радници "Електро-Бијељине" ТЈ Зворник санирају квар на далеководу

Gradovi i opštine

Velikim zalaganjem radnici "Elektro-Bijeljine" TJ Zvornik saniraju kvar na dalekovodu

4 h

0
Све саобраћајнице у Источном Старом Граду проходне

Gradovi i opštine

Sve saobraćajnice u Istočnom Starom Gradu prohodne

4 h

0
Гацко: Скупштинско руководство није у сукобу интереса

Gradovi i opštine

Gacko: Skupštinsko rukovodstvo nije u sukobu interesa

5 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

39

Tramp: Moraćete sami otkriti kakva je pomoć na putu za Iran

20

39

''Mučki napad na Srbe u Dečanima posljedica je antisrpske politike Prištine''

20

31

Četiri osobe preminule usljed infekcije gripom: Epidemiološka situacija se pogoršava

20

30

Simbol komšiluka: Mačak Boro iz Trebinja osvaja osmijehe gdje god da se pojavi

20

22

Najzdravije voće na svijetu: Evo zašto bi trebalo da ga konzumiraju i trudnice

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner