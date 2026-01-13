Logo
Cicipas ispao na startu Adelajda

13.01.2026

17:55

Циципас испао на старту Аделајда

Australijanac Aleksandar Vukić prekinuo je obećavajući početak sezone Stefanosa Cicipasa, pošto je savladao Grka na turniru iz serije 250 u Adelejdu rezultatom 7:6 (7-3), 7:6 (7-5).

Cicipas je prethodne ned‌jelje ostvario učinak 3-0 na Junajted kupu i d‌jelovalo je da je pronašao stabilnost posle turbulentne 2025. godine, tokom koje je prvi put od 2018. ispao iz Top 20.

Ipak, kvalifikant Vukić je odgovorio na izazov bez zadrške, uz snažnu podršku domaće publike.

Australijanac je spasao sve četiri brejk lopte sa kojima se suočio i bio najprecizniji u ključnim trenucima. U taj brejku drugog seta osvojio je šest od posljednjih osam poena, nakon što je gubio 1-3, i zaključio meč posle sat i 53 minuta igre.

Bila je to njegova 21. pobjeda protiv igrača iz Top 50.

Vukić, trenutno 87. na ATP listi, u narednom kolu igraće protiv Italijana Andree Vavasorija, još jednog kvalifikanta, koji je iznenadio Gabrijela Diala pobjedom 6:3, 7:6 (7-4).

Stefanos Cicipas

tenis

