Međedović u osmini finala ATP turnira u Oklandu

Srpski teniser Hamad Međedović plasirao se u osminu finala ATP turnira u Oklandu, pošto je danas u prvom kolu pobijedio Amerikanca Aleksandra Kovačevića 6:4, 3:6, 7:6 (7:2).

Meč je trajao jedan sat i 58 minuta. Međedović je 96. teniser svijeta, dok se Kovačević nalazi na 54. mjestu ATP liste. Srpski teniser je plasman u glavni žrijeb izborio kroz kvalifikacije.

Ovo je bio četvrti međusobni duel dvojice tenisera, a četvrti trijumf Međedovića, koji će u osmini finala igrati protiv Čeha Jakuba Menšika.

ATP turnir u Oklandu igra se za nagradni fond od 700.045 dolara.