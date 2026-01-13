Logo
Međedović u osmini finala ATP turnira u Oklandu

Izvor:

Tanjug

13.01.2026

09:01

Међедовић у осмини финала АТП турнира у Окланду

Srpski teniser Hamad Međedović plasirao se u osminu finala ATP turnira u Oklandu, pošto je danas u prvom kolu pobijedio Amerikanca Aleksandra Kovačevića 6:4, 3:6, 7:6 (7:2).

Meč je trajao jedan sat i 58 minuta. Međedović je 96. teniser svijeta, dok se Kovačević nalazi na 54. mjestu ATP liste. Srpski teniser je plasman u glavni žrijeb izborio kroz kvalifikacije.

Нада Мацура

Srbija

Opljačkana Nada Macura! Evo gdje su je lopovi orobili

Ovo je bio četvrti međusobni duel dvojice tenisera, a četvrti trijumf Međedovića, koji će u osmini finala igrati protiv Čeha Jakuba Menšika.

ATP turnir u Oklandu igra se za nagradni fond od 700.045 dolara.

Tagovi:

Hamad Međedović

ATP lista

tenis

