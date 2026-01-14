Logo
Stradao radnik u Mostaru

14.01.2026

09:34

Страдао радник у Мостару
Foto: Pixabay

U mostarskom naselju Ortiješ juče, 13. januara je stradao radnik M. B. (60).

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona (MUP HNK), navode da se nesreće dogodila oko 14.15 sati.

"U mjestu Ortiješ-staro naselje stradao je radnik M. B. (60). S navedenim su upoznati krim. policija i nadležni tužilac", saopšteno je iz MUP-a HNK.

Dodaju da je izvršen uviđaj, te da su preduzete sve potrebne mjere.

Mostar

Poginuo radnik

