Stradao radnik u Mostaru

14.01.2026
09:34
Komentari:0
U mostarskom naselju Ortiješ juče, 13. januara je stradao radnik M. B. (60).
Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona (MUP HNK), navode da se nesreće dogodila oko 14.15 sati.
"U mjestu Ortiješ-staro naselje stradao je radnik M. B. (60). S navedenim su upoznati krim. policija i nadležni tužilac", saopšteno je iz MUP-a HNK.
Dodaju da je izvršen uviđaj, te da su preduzete sve potrebne mjere.
Najnovije
Najčitanije
12
46
12
42
12
38
12
33
12
32
Trenutno na programu