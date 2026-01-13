Ukrao šunku i kulen, pa završio iza rešetaka

Izvor:
13.01.2026
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Baču rasvijetlili su krivično djelo teška krađa i uhapsili osumnjičenog, M. A. (20) sa područja ove opštine.
Sumnja se da je on provalio u pušnicu jednog mještanina Plavne i ukrao iz nje veću količinu suhomesnatih proizvoda, šunki i kulena.
Policija je, sutradan, identifikovala osumnjičenog i podnijela protiv njega krivičnu prijavu, zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično djelo teška krađa.
