Ukrao šunku i kulen, pa završio iza rešetaka

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Baču rasvijetlili su krivično djelo teška krađa i uhapsili osumnjičenog, M. A. (20) sa područja ove opštine.

Sumnja se da je on provalio u pušnicu jednog mještanina Plavne i ukrao iz nje veću količinu suhomesnatih proizvoda, šunki i kulena.

Svijet Zatražena smrtna kazna za bivšeg južnokorejskog predsjednika

Policija je, sutradan, identifikovala osumnjičenog i podnijela protiv njega krivičnu prijavu, zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično djelo teška krađa.