Ubistvo koje je šokiralo Banjaluku: Presuda pala zbog sumnjivog alibija iz Hrvatske

Oslobađajuća presuda Siniši Šakiću za ubistvo Slaviše Ćuluma ukinuta je zbog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, što je uticalo na zakonito i pravilno presuđenje.

To se navodi u odluci Vrhovnog suda Republike Srpske koji je ukinuo oslobađajuću presudu Šakiću i predmet vratio na novo suđenje Okružnom sudu u Banjaluci.

Ćulum je iz zasjede izrešetan 15. maja 2020. godine dok se ”golfom 6” kretao putem nedaleko od majčine kuće u Dragočaju kod Banjaluke. Prema optužnici Šakić je zajedno i po dogovoru sa nepoznatom osobom nabavio motocikl koji je koristio za ”izviđanje” terena na kojem su planirali ubisto, kao i automatsko oružje i municiju kojim će izvršiti zločin. Za te potrebe pored puta su prilagodili dvije lokacije u pošumljenom pojasu, koje su koristili za svoje skrivanje i skrivanje motocikla, ta za osmatranje i izvršenje krivičnog djela.

DNK nađen na odlomljenoj grani drveta

Vrhovni sud smatra spornim zaključak prvostepene presude da je Šakić učestvovao u pripremi ubistva do 1. maja 2020, kada je te aktivnosti prekinuo i otišao u Hrvatsku kod prijatelja M.V. u Sisak. Ukazuje se da je Šakićev DNK nađen na odlomljenoj grani drveta u blizini mjesta izvršenja krivičnog djela, što ga povezuje sa pripremanjem ubistva, što ne spori ni prvostepena presuda.

”Bez obzira na nejasnoće i nedosljednosti u obrazloženju u pogledu pravnog kvalifikovanja tih radnji (pripremanje ili pomaganje) u kojima je prema utvrđenju pobijane presude učestvovao optuženi, tako što je zajedno sa još najmanje dva nepoznata lica učestvovao u osmatranju kretanja oštećenog Slaviše Ćuluma, te sa još najmanje pet NN lica u osmatranju puta neposredno uz mjesto izvršenja krivičnog djela, zaključak pobijane presude da je optuženi odlaskom u Hrvatsku početkom maja 2020. godine, odustao od aktivnosti i prekinuo u pomaganju, ne nalazi uporište u činjeničnoj osnovi pobijane presude”, navodi se u odluci Vrhovnog suda RS.

Proizvoljna ocjena dokaza

Sve i da se prihvati da je dokazano da je optuženi otišao u Hrvatsku, Vrhovni sud je stava da to ne isključuje njegovo učešće u pomaganju.

”U pobijanoj presudi nije ni utvrđeno kako, kada i kojom prilikom je nastao DNK profil osumnjičenog, pronađen na odlomljenoj grani drveta u neposrednoj blizini mjesta izvršenja krivičnog djela, većinski zastupljen u miješanom DNK profilu najmanje tri lica i to beskontaktni biološki trag od tjelesnih izlučevina koje nisu pronađene, te su zaključci pobijane presude o odustanku optuženog od aktivnosti i pomaganju, proizvoljni, a na šta se ispravno ukazuje žalbom republičkog javnog tužioca”, piše u odluci Vrhovnog suda.

Alibi nije potkrepljen objektivnim dokazom

U odluci se navodi da je sporan i alibi koji su optuženom dala tri svjedoka odbrane koji su tvrdili da je Šakić u vrijeme ubistva bio u Sisku.

”Svjedočenja u pogledu alibija nisu potkrijepljena nijednim objektivnim materijalnim dokazom, niti snimcima video nadzora iz kafića ”Kubano” u Sisku, a ni zvanično evidentiranim prelaskom državne granice BiH i Hrvatske o navodnom ulasku optuženog u Hrvatsku u maju 2020. godine, za razliku od njegovog izlaska iz Hrvatske 25. maja 2020. godine koji je evidentiran”, navodi se u odluci.