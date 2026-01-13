Logo
Ubistvo koje je šokiralo Banjaluku: Presuda pala zbog sumnjivog alibija iz Hrvatske

Ognjen Matavulj

13.01.2026

12:59

Slaviša Ćulum, izrešetani golf
Oslobađajuća presuda Siniši Šakiću za ubistvo Slaviše Ćuluma ukinuta je zbog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, što je uticalo na zakonito i pravilno presuđenje.

To se navodi u odluci Vrhovnog suda Republike Srpske koji je ukinuo oslobađajuću presudu Šakiću i predmet vratio na novo suđenje Okružnom sudu u Banjaluci.

Ćulum je iz zasjede izrešetan 15. maja 2020. godine dok se ”golfom 6” kretao putem nedaleko od majčine kuće u Dragočaju kod Banjaluke. Prema optužnici Šakić je zajedno i po dogovoru sa nepoznatom osobom nabavio motocikl koji je koristio za ”izviđanje” terena na kojem su planirali ubisto, kao i automatsko oružje i municiju kojim će izvršiti zločin. Za te potrebe pored puta su prilagodili dvije lokacije u pošumljenom pojasu, koje su koristili za svoje skrivanje i skrivanje motocikla, ta za osmatranje i izvršenje krivičnog djela.

DNK nađen na odlomljenoj grani drveta

Vrhovni sud smatra spornim zaključak prvostepene presude da je Šakić učestvovao u pripremi ubistva do 1. maja 2020, kada je te aktivnosti prekinuo i otišao u Hrvatsku kod prijatelja M.V. u Sisak. Ukazuje se da je Šakićev DNK nađen na odlomljenoj grani drveta u blizini mjesta izvršenja krivičnog djela, što ga povezuje sa pripremanjem ubistva, što ne spori ni prvostepena presuda.

Sakic

Hronika

Ukinuta presuda za ubistvo Ćuluma, Šakiću novo suđenje

”Bez obzira na nejasnoće i nedosljednosti u obrazloženju u pogledu pravnog kvalifikovanja tih radnji (pripremanje ili pomaganje) u kojima je prema utvrđenju pobijane presude učestvovao optuženi, tako što je zajedno sa još najmanje dva nepoznata lica učestvovao u osmatranju kretanja oštećenog Slaviše Ćuluma, te sa još najmanje pet NN lica u osmatranju puta neposredno uz mjesto izvršenja krivičnog djela, zaključak pobijane presude da je optuženi odlaskom u Hrvatsku početkom maja 2020. godine, odustao od aktivnosti i prekinuo u pomaganju, ne nalazi uporište u činjeničnoj osnovi pobijane presude”, navodi se u odluci Vrhovnog suda RS.

Proizvoljna ocjena dokaza

Sve i da se prihvati da je dokazano da je optuženi otišao u Hrvatsku, Vrhovni sud je stava da to ne isključuje njegovo učešće u pomaganju.

Default Image

Hronika

Kako je tužilaštvu pala optužnica sa ”neoborivim dokazima”

”U pobijanoj presudi nije ni utvrđeno kako, kada i kojom prilikom je nastao DNK profil osumnjičenog, pronađen na odlomljenoj grani drveta u neposrednoj blizini mjesta izvršenja krivičnog djela, većinski zastupljen u miješanom DNK profilu najmanje tri lica i to beskontaktni biološki trag od tjelesnih izlučevina koje nisu pronađene, te su zaključci pobijane presude o odustanku optuženog od aktivnosti i pomaganju, proizvoljni, a na šta se ispravno ukazuje žalbom republičkog javnog tužioca”, piše u odluci Vrhovnog suda.

Alibi nije potkrepljen objektivnim dokazom

U odluci se navodi da je sporan i alibi koji su optuženom dala tri svjedoka odbrane koji su tvrdili da je Šakić u vrijeme ubistva bio u Sisku.

Default Image

Hronika

Suđenje Šakiću za ubistvo Ćuluma: Svjedok tvrdi da je Kinez cijeli maj bio u Sisku

”Svjedočenja u pogledu alibija nisu potkrijepljena nijednim objektivnim materijalnim dokazom, niti snimcima video nadzora iz kafića ”Kubano” u Sisku, a ni zvanično evidentiranim prelaskom državne granice BiH i Hrvatske o navodnom ulasku optuženog u Hrvatsku u maju 2020. godine, za razliku od njegovog izlaska iz Hrvatske 25. maja 2020. godine koji je evidentiran”, navodi se u odluci.

Default Image

Hronika

Na suđenju za ubistvo Ćuluma prikazaće snimke iz kafića

