Vanja Milinković-Savić na meti kritika

Bivši trener golmana Napolija Lučijano Taralo dao je jasnu i konkretnu analizu igre Vanje Milinkovića-Savića u posljednjim utakmicama. Prema njegovim riječima, srpski golman uglavnom dobro čita tok akcije, ali problem nastaje u samom završetku, kada lopta ide ka golu.

"Kada se Napoli brani, njegove odluke su ponekad previše rizične. Dobro prati akciju, ali u trenutku šuta napravi korak više. Iako dobro zatvara prvi stativu, previše se pomjeri u odnosu na pravac lopte", rekao je Taralo.

On objašnjava da je ključni problem u proceni intervencije.

"Kada odluči da se baci na jednu stranu, često ne shvati da lopta ne ide direktno tim pravcem. To ne znači da ne bi mogao da odbrani, ali ta početna procjena ga dovodi u nezgodnu situaciju".

Ipak, Taralo naglašava da Milinkovića-Savića ne vidi kao glavnog krivca za primljene golove.

"Da treba nekoga da okrivim za golove koje je Napoli primio, Milinkovića ne bih optužio ni pod prijetnjom", poručio je Taralo, uz zaključak da Vanja ima kvalitet za najviši nivo, ali i prostora da dodatno unaprijedi svoje pozicioniranje i odluke u ključnim trenucima.