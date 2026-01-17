Logo
Petković: Članovi krnjeg Ustavnog suda BiH prihvatili ulogu političkih sudija

SRNA

Петковић: Чланови крњег Уставног суда БиХ прихватили улогу политичких судија
Jedina uloga krnjeg Ustavnog suda BiH je da oduzima nadležnosti Republici Srpskoj, a njegovi članovi prihvatili su ulogu političkih sudija, rekao je advokat Milan Petković.

Petković, koji je i predsjedavajući Srpskog kluba poslanika u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, kaže da postaje degutantno komentarisati odluke tog suda jer su one najčešće unaprijed poznate.

"Toliko je kontroverzi vezano za taj sud, od toga da od nije popunjen svim sudijama, preko toga da u njemu sjede stranci, penzioneri, pa sve do toga da ne postoji zakon o tom sudu i da sude po svojim pravilima", dodao je Petković za Srnu.

Na sjednici Ustavnog suda BiH, koja je najavljena za 22. januar, nalazi se zahtjev za ocjenu ustavnosti odluke o izboru Vlade Republike Srpske, koju predvodi Savo Minić.

Денис Шулић

Republika Srpska

ATV saznaje: Evo ko mijenja Denisa Šulića u novoj Vladi

Minić je podnio ostavku o kojoj će Narodna skupština Srpske raspravljati sutra. On je obaviješten od vršioca dužnosti predsjednika Srpske Ane Trišić Babić da će ponovo biti predložen za premijera.

Trišić Babić je istakla ranije da ova odluka ima za cilj da se onemogući stvaranje još jedne vještačke krize u režiji strane uprave, kao i da o procesima u Srpskoj odlučuje Republika Srpska i njene institucije, a ne niko izvan nje.

Milan Petković

