Radikalan potez: Ukidaju sve saobraćajne kamere?

Ovo je potez koji bi grad koštao stotine miliona dolara izgubljenih prihoda, ali bi vjerovatno naišao na odobravanje velikog broja vozača u američkoj prijestonici.

Republika Srpska ATV saznaje: Evo ko mijenja Denisa Šulića u novoj Vladi

Prijedlog, koji je pripremio DOT i proslijedio Kabinetu Bijele kuće za budžet i menadžment, predviđa zabranu korištenja kamera za kontrolu brzine, prolaska kroz crveno svjetlo i nepoštovanja znaka “stop” na cijeloj teritoriji Distrikta Kolumbija, prenosi "Politiko".

Sve bi to trebalo biti uključeno u novi zakon o drumskom saobraćaju koji Kongres planira usvojiti tokom ove godine.

U dokumentu se navodi da bi se “zabranio rad automatizovanih sistema za provođenje saobraćajnih propisa u Distriktu Kolumbija”. Portparol DOT-a Nejt Sizmor izjavio je da agencija kontinuirano razmatra širok spektar opcija i da su mnogi prijedlozi još uvijek u fazi interne analize.

Od uvođenja prve kamere za crveno svjetlo 1999. godine, njihova upotreba u Vašingtonu značajno je porasla. Trenutno je aktivno čak 546 kamera, a program pokriva brojne prekršaje, uključujući vožnju žutim trakama za autobuse i kretanje kamiona u zabranjenim zonama.

Republika Srpska Saznajemo: Ovo će biti novi ministri u Vladi Srpske

Kazne se kreću od 100 do 500 dolara, dok su znatno veći iznosi predviđeni za preticanje školskog autobusa ili prekoračenje brzine za više od 40 kilometara na sat.

Pokušaji ograničavanja korištenja kamera postojali su i ranije, a republikanski kongresmen Skot Peri iz Pensilvanije predložio je i zakon kojim bi se Distriktu oduzela mogućnost korištenja ovih sistema.

Dok jedni tvrde da kamere predstavljaju svojevrsni “porez na putnike”, pojedine studije pokazuju da one doprinose većoj sigurnosti. Ipak, za Vladu Distrikta Kolumbija one su ogroman izvor novca.

Prihodi od kamera konstantno rastu: