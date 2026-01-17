Profesor seksualno uznemiravao učenicu: Poznati detalji

Opštinsko državno tužilaštvo ispitalo je profesora (59) jedne škole u Dalmaciji na jugu Hrvatske zbog sumnje da je seksualno uznemiravao učenicu. Kako su naveli, radilo se o „verbalnom zlostavljanju“.

Nakon ispitivanja okrivljenog podneli su sudiji istrage Županijskog suda predlog za određivanje istražnog pritvora protiv okrivljenog zbog postojanja opasnosti od uticaja na svjedoke i ponavljanja krivičnog djela.

Sudija istrage prihvatio je predlog državnog tužilaštva i odredio istražni pritvor protiv okrivljenog zbog opasnosti od uticaja na svjedoke u trajanju od mjesec dana.

Republika Srpska Petković: Članovi krnjeg Ustavnog suda BiH prihvatili ulogu političkih sudija

Nije prihvaćen prijedlog državnog tužioca za određivanje istražnog pritvora zbog opasnosti od ponavljanja krivičnog dela. Na odbijajući dio rešenja sudije istrage državno tužilaštvo će podnijeti žalbu – naveli su iz tužilaštva, piše 24.satahr.