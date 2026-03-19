Dron u zatvor ispustio paket sa noževima, mobilnim telefonom i fantomkama

19.03.2026

07:23

Дрон у затвор испустио пакет са ножевима, мобилним телефоном и фантомкама
Zvaničnici zatvora Marsi na sjeveru države Njujork saopštili su da je otkriven dron koji je letio iznad zatvorskog kompleksa i između dvije spavaonice ispustio paket sa noževima, mobilnim telefonom, fantomkama i za sada nepoznatom zelenom supstancom.

Paket pronašlo zatvorsko obezbjeđenje

Paket je pronašlo zatvorsko obezbjeđenje u subotu oko jedan sat poslije ponoći po lokalnom vremenu, prenosi AP.

Dva noža sa dvije oštrice bila su dugačka 20 centimetara, a u paketu je bilo više od jedne funte (oko 530 grama) neidentifikovane zelene supstance umotane u providnu plastiku i balone.

Paket je takođe sadržao pet komada papira zasićenih opojnim supstancama, punjače i dodatke za dvije mašine za šišanje, navodi se u saopštenju.

Korišćenje dronova za švercovanje nedozvoljenih predmeta i psihoaktivnih supstanci nije neuobičajeno.

Načelnik odjeljenja za izvršenje zatvorskih sankcija Njujorka Danijel Martušelo rekao je da je riječ o neposrednoj prijetnji državnom sistemu za izvršenje zatvorskih sankcija i pozvao je državno zakonodavstvo da se pozabavi ilegalnom upotrebom dronova.

