Dron u zatvor ispustio paket sa noževima, mobilnim telefonom i fantomkama

Autor:ATV
19.03.2026
07:23
Zvaničnici zatvora Marsi na sjeveru države Njujork saopštili su da je otkriven dron koji je letio iznad zatvorskog kompleksa i između dvije spavaonice ispustio paket sa noževima, mobilnim telefonom, fantomkama i za sada nepoznatom zelenom supstancom.
Paket je pronašlo zatvorsko obezbjeđenje u subotu oko jedan sat poslije ponoći po lokalnom vremenu, prenosi AP.
Dva noža sa dvije oštrice bila su dugačka 20 centimetara, a u paketu je bilo više od jedne funte (oko 530 grama) neidentifikovane zelene supstance umotane u providnu plastiku i balone.
Paket je takođe sadržao pet komada papira zasićenih opojnim supstancama, punjače i dodatke za dvije mašine za šišanje, navodi se u saopštenju.
Korišćenje dronova za švercovanje nedozvoljenih predmeta i psihoaktivnih supstanci nije neuobičajeno.
Načelnik odjeljenja za izvršenje zatvorskih sankcija Njujorka Danijel Martušelo rekao je da je riječ o neposrednoj prijetnji državnom sistemu za izvršenje zatvorskih sankcija i pozvao je državno zakonodavstvo da se pozabavi ilegalnom upotrebom dronova.
