Istina o velikom hitu Indire Radić: Da li iza njega zaista stoji tragična ljubavna priča?

Naime, ovu pjesmu Marina Tucaković je, najprije, željela da proda Ceci. Međutim, nije kome je namijenjeno, već kome je suđeno.

Svijet Ubijen predsjednik opštine, tijelo pronađeno u provaliji

Pismo postalo pjesma?

"Tekst ove pjesme nastao je po istinitnom događaju. Ljubav dvoje mladih nije uspjela jer ih je spriječila smrt nakon duge bolesti. Folk hit “Zmaj”, koji je svojevremeno otpjevala Indira Radić, krije u sebi zaista potresnu životnu priču koja će rasplakati i one "kamenog srca". Dečko i djevojka iz pjesme su se zavoleli u srednjoj školi. Deset godina zabavljanja rezultiralo je zakazivanjem svadbe. Djevojka je, međutim, tada saznala da ima rak pankreasa u poodmakloj fazi. Vjenčanje je otkazano, a ona je dečku napisala pismo u bolnici (od riječi do riječi ove pjesme) i zamolila ga da pročita kad ona umre. On se, međutim, napio to isto veče i otvorio pismo. Ujutru, kada je došao u bolnicu, ona je umrla. Dečko je čuvao pismo 15 godina, a onda riješio da ga proda Marini Tucaković. Ona je prvo pjesmu htjela da namijeni Ceci Ražnatović, međutim, numeru je, na kraju, otpjevala Indira", piše u jednom od komentara ispod pjesme, a potom se navodi da se ovaj događaj odigrao u periodu između 1988 i 1990. godine.

Potom je prema komentarima sa ove muzičke platforme, dečko od prodaje pjesme kupio avionsku kartu i otputovao za Boston, a djevojka je sahranjena u Nišu, nakon smrti u tamošnjoj bolnici.

Region Profesor seksualno uznemiravao učenicu: Poznati detalji

Istina o pjesmi

Prvi put o ovome progovorila je Marina Tucaković, vlasnica velikog broja hitova na muzičkoj sceni. Kako kaže, istina je potpuno drugačija.

"Svih ovih godina slušala sam brojne legende o pesmi “Zmaj”, toliko da bi mogao film da se snimi na osnovu ove pjesme. Nema veze ni sa jednim događajem, pogotovo ne sa ovim tragičnim kako se navodi. Pjesma je nastala tako što je Goran Ratković Rale donio kompoziciju koja je mene povukla da napišem tekst. Pjesma je objavljena tek 2003. godine, što je više od deset godina od događaja koji se dogodio kako tvrde. Blage veze sa mozgom nema ta priča. "Znam da je to bila legenda, ali moraću sve da razočaram. Istina je potpuno drugačija, riječi u pjesmi se ne zasnivaju ni na jednom događaju", istakla je Marina.