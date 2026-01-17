Sin izudarao majku po glavi u dvorištu kuće, pa divljao po kafiću

Izvor:
U teškom stanju kasno sinoć vozilom Hitne pomoći primljena je 65-godišnja žena nakon što ju je njen 33-godišnji sin brutalno napao u porodičnoj kući na području Svetog Ivana Zeline u Hrvatskoj.
Policija je oko 21 čas primila dojavu o neredu, da muškarac pravi haos u jednom lokalnom kafiću i da svojim ponašanjem u rastrojenom stanju uznemirava ostale goste lokala.
Ubrzo su na mjesto događaja stigli policajci, koji su nad vidno rastrojenim muškarcem upotrebili sredstva prinude i prevezli ga na ukazivanje ljekarske pomoći u odgovarajuću zdravstvenu ustanovu.
Tokom tog postupanja policija je otkrila užas koji je počinio u sopstvenom domu pola sata ranije. Obavljenim proverama i preduzetim hitnim mjerama i radnjama utvrdili su da je 33-godišnjak oko 20.30 časova u kući fizički napao 65-godišnju članicu svoje porodice.
Potom ju je u dvorištu kuće udario po glavi tupim predmetom — saopštili su iz PU zagrebačke, dodajući da je teško povrijeđenoj ženi ljekarska pomoć ukazana u KB Dubrava.
Osumnjičeni će, kada bude otpušten iz zdravstvene ustanove, biti uhapšen i nad njim će biti sprovedena kriminalistička istraga radi utvrđivanja svih okolnosti događaja. Zagrebačka policija slučaj trenutno vodi kao pokušaj teškog ubistva, prenosi Jutarnji.hr.
