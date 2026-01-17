Dražen iz rijeke izvukao soma kakvog sigurno niste vidjeli

Kako prenosi portal "Podravski.hr", Paver je ulovio izuzetno rijetku ribu albino soma.

Republika Srpska Saznajemo: Ovo će biti novi ministri u Vladi Srpske

Prema njegovoj procjeni, riba je bila teška oko dva kilograma, a zagrizla je na kinesku varalicu rapalu. Kaže da je očekivao dobar ulov zbog promjene vremenskih prilika, ali da ovakav primjerak nije mogao ni da zamisli.

"Sa dolaskom toplijeg vjetra sa juga znao sam da će krenuti ulovi, ali ni u snu nisam mogao da očekujem da ću uloviti albino soma. Namjerno sam lovio somove, a zimi mi je Drava kod Križničkog mosta uvijek glavna lokacija za ribolov. Kada sam ribu izvukao iz vode, bio sam presrećan, jer se vrlo mali broj ribolovaca može pohvaliti da je ulovio albino soma. Lično znam samo jednog čovjeka koji ga je ulovio prije tri godine, a njegov primjerak bio je znatno manji, težak oko 400 grama", rekao je Paver za "Podravski".

Albino som je prava rijetkost

S obzirom na to da je albino som prava rijetkost, Paver je nakon fotografisanja ulov vratio u vodu. Iako se ovakva riba izuzetno rijetko lovi, kaže da mu to ipak nije najdraži ulov u dosadašnjoj ribolovačkoj karijeri.

Auto-moto Radikalan potez: Ukidaju sve saobraćajne kamere?

"Ulovio sam kapitalne somove, štuke, smuđeve i razne druge vrste riba, pa ne mogu da kažem da mi je ovo najdraži ulov, ali svakako spada među one koje ću pamtiti cijelog života", dodao je Paver.

Ribolov je njegov veliki hobi već 45 godina, a prijatelji za njega kažu da je pravi poznavalac Drave.

"Tokom svih tih godina stekao sam veliko iskustvo i znam kada treba izaći na vodu da bi ribolov bio uspješan. Sa dolaskom južine, ovo je idealno vreme za ribolov", zaključio je Paver.