Obdukcija otkrila užas: Živko izrešetan po tijelu, pa ovjeren

Vođa kartela Živko Bakić Žića (43) prvo je izrešetan po grudima i stomaku, a potom mu je dželat prišao i hladnokrvno ispalio dva hica u glavu kako bi bio siguran da neće preživjeti.

Mala Ivanča i okolina jezera Trešnja juče su postali poprište stravičnog zločina koji je uzdrmao srpsko podzemlje.

Kako Telegraf saznaje, u šumi, u Ulici Put za Malu Ivanču bb, juče oko 16 časova pronađeno je beživotno tijelo Živka Bakića Žiće , označenog vođe "Balkanskog kartela". Prema novim informacijama, njegovo tijelo našli su prijatelji koji su često dolazili kod njega i šetali se.

Način na koji je ubijen, potvrđen najnovijim nalazima obdukcije, svjedoči o profesionalnoj i nemilosrdnoj sačekuši.

Izrešetan pa "ovjeren"

Obdukcija je pokazala da napadač ništa nije prepustio slučaju. Bakić je najpre pogođen sa više hitaca u predjelu grudi, stomaka i nogu, što ukazuje na to da je ubica otvorio vatru iz zasjede čim mu se žrtva približila na šumskoj stazi. Dok je vođa kartela ležao ranjen na zemlji, egzekutor mu je prišao i izvršio jezivu "ovjeru" sa dva direktna pogotka u glavu. Bakić je zvanično proglašen mrtvim u 17 časova.

Ubica znao satnicu nanogvice

Izvori bliski istrazi navode da je egzekutor danima proučavao Bakićeve navike dok je ovaj bio sa nanogvicom na adresi Put za Malu Ivanču br. 65. Kobnog dana, juče oko 13 časova, Bakić je sa nanogvicom na nozi izašao u dozvoljenu šetnju ka šumi. Ubica ga je sačekao na nepristupačnom terenu, daleko od očiju javnosti, gdje je sproveo svoj krvavi plan do kraja.

Uviđaj završen, traga se za dželatom

Uviđaj na licu mjesta trajao je satima, do duboko u noć. Forenzičari su pod svjetlima reflektora detaljno češljali svaki metar šume tražeći čaure i biološke tragove napadača, koji je uspio da nestane u gustom rastinju prije nego što je iko primjetio zločin. Policija sada intenzivno traga za ubicom, a provjeravaju se bazne stanice.