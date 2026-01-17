Logo
Šta su po zanimanju novi ministri u Vladi Republike Srpske?

ATV

17.01.2026

18:38

Влада Републике Српске
Foto: ATV

Pet novih ministara naći će se u novom sastavu Vlade Republike Srpske.

Šta su novi ministri u Vladi Srpske po zanimanju?

Radan Ostojić, diplomirani pravnik i predsjednik BORS-a, je na mjestu ministra za rada i boračko-invalidsku zaštitu zamijenio Danijela Egića.

Draga Mastilović, profesor i doktor istorijskih nauka, dolazi na mjesto Siniše Karana koji je obavljaju funkciju ministra za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje.

Саво Минић

Republika Srpska

Minić: Novi ministri će donijeti novu energiju, čeka nas mnogo posla

Radenko Bubić, privrednik i diplomirani inženjer tehnologije, novi je ministar privrede i preduzetništva, umjesto Vojina Mitrovića.

Irena Ignjatović, učiteljica i profesor razredne nastave, biće novi ministar porodice, omladine i sporta preuzima, a ovu funkciju do sada je obavljala Selma Čabrić.

Ned Puhovac, preduzetnik i diplomirani ekonomista, zamijenio je Denisa Šulića u Ministarstvu trgovine i turizma.

Саво Минић

Republika Srpska

Minić saopštio ko su novi ministri u Vladi Srpske

Vlada Republike Srpske

