Danas dvije posebne sjednice NSRS

18.01.2026

08:01

Данас двије посебне сједнице НСРС
U Banjaluci će danas biti održane dvije posebne sednice Narodne skupštine Republike Srpske - prva o usvajanju ostavke predsjednika Vlade Save Minića, a druga o novom sastavu Vlade.

Po okončanju prve posebne sjednice, trebalo bi da zasjeda Kolegijum Narodne skupštine Republike Srpske o održavanju nove sjednice o izboru nove vlade.

Minić je 15. januara vratio mandat, a vršilac dužnosti predsjednika Republike Srpske Ana Trišić Babić ga je obavijestila da će ponovo biti predložen za mandatara.

Trišić Babić je istakla ranije da ova odluka ima za cilj da se onemogući stvaranje još jedne vještačke krize u režiji strane uprave, kao i da o procesima u Srpskoj odlučuje Republika Srpska i njene institucije, a ne niko van nje.

Budući mandatar Savo Minić saopštio je juče prijedlog sastava nove vlade u kojoj je pet novih ministara, a resor rada i boračko-invalidske zaštite trebalo bi da vodi predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Radan Ostojić.

Osim u resoru boračko-invalidske zaštite, Minić je predložio nove ministre i u resorima nauke i visokog obrazovanja, porodice omladine i sporta, privrede i preduzetništva, kao i trgovine i turizma.

Za ministra za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje predložen je bivši dekan Filozofskog fakulteta u Istočnom Sarajevu Draga Mastilović, za ministra privrede i preduzetništva Radenko Bubić, za ministra porodice, omladine i sporta Irena Ignjatović, a za ministra trgovine i turizma Nedžad Ned Puhovac.

Mandatar za sastav Vlade Republike Srpske Savo Minić rekao je da izbor nove Vlade, sa pet novih imena, predstavlja kontinuitet rada i poboljšanje svih segmenata rada Vlade s obzirom da je u ovoj godini predviđeno mnogo infrastrukturnih projekata.

Narodna skupština Republike Srpske

