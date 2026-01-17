Minić: Posebno mi je važno što je među novim ministrima i jedan Hercegovac

17.01.2026
Budući mandatar Savo Minić istakao je da mu je posebno važno što će jedan od novih ministara u Vladi Republike Srpske biti Hercegovac.
"Od pet novih imena u Vladi, dvojica ministara su nestranački. Posebno mi je važno da je među njima i jedan Hercegovac", napisao je Minić na "Iksu".
Minić je danas za novog ministra za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje predložio bivšeg dekana Filozofskog fakulteta u Istočnom Sarajevu Dragu Mastilovića, koji je rodom iz Gacka.
Osim Mastilovića, nestranačka ličnost u novoj vladi biće i predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Radan Ostojić, koji je predložen za ministra rada i boračko-invalidske zaštite.
Novi ministri u vladi biće i Radenko Bubić, koji je predložen za ministra privrede i preduzetništva, Irena Ignjatović za ministra porodice, omladine i sporta, dok bi Ned Puhovac trebalo da vodi resor trgovine i turizma.
