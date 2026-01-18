Kovačević: Srpska povlači odgovorne poteze

Republika Srpska vuče odgovorne poteze kako bi sačuvala svoju institucionalnu stabilnost i svoje pravo da sama donosi ključne odluke, poručio je danas portparol SNSD-a Radovan Kovačević.

"Bitno je da ljudi u Republici Srpskoj razumiju da je postojao ozbiljan plan napada na Srpsku koji je osmislio bivši američki ambasador Majkl Marfi, a koji su uz njega sprovodili Kristijan Šmit, političko Sarajevo i opozicija iz Republike Srpske kao uigrana koalicija koja je imala samo jedan cilj da sruši institucije Srpske", ukazao je Kovačević.

On je naveo da je nakon odlaska Marfija i poraza administracije bivšeg američkog predsjednika Džozefa Bajdena, koja više nema nikakav uticaj na politiku, Šmit nastavio da sprovodi taj plan, koji se sada nalazi u svom završnom činu.

"Međutim, mi ćemo danas da završimo sa tim i da se apsolutno uspješno odupremo tom planu", poručio je Kovačević.

On je ukazao da je prvi korak tog napada bio napad na Milorada Dodika, koji izabrao Republiku Srpsku umjesto volje nekog neizabranog stranca i zbog toga bio izložen sramnom pravosudnom progonu, sramno presuđen i na kraju mu je Centralna izborna komisija BiH oduzela mandat predsjednika Republike koji je dobio na slobodnim i demokratskim izborima od srpskog naroda i Srpske.

"Drugi korak tog napada je bio ono čemu su se nadali da mi iz SNSD-a, iz vladajuće koalicije, uopšte nećemo da učestvujemo na nelegalnim prijevremenim izborima za predsjednika Srpske, da će oni iz opozicije izaći sami na izbore, uzurpirati poziciju predsjednika Republike i zatim raspustiti Narodnu skupštinu Republike Srpske", rekao je Kovačević.

Na kraju bismo, kaže Kovačević došli do odluke antisrpskog Ustavnog suda BiH da Vlada Republike Srpske nema legitimiteti.

On je istakao da je riječ o udaru na Republiku Srpsku i srpski konstitutivni narod, kojem žele da oduzmu pravo da sam bira svoje predstavnike i da Šmit nametne predstavnike opozicije.

"Svemu tome se suprotstavljamo i odupiremo time što će se jasno i 8. februara potvrditi već dobijena pobjeda Siniše Karana i time što će Savo Minić biti reizabran za predsjednika Vlade Republike Srpske", rekao je Kovačević.

Govoreći o novoj vladi Srpske čiji je sastav juče predstavio Minić, Kovačević je rekao da su to ljudi koji će moći na najbolji način da odgovore zadacima koji je potrebno uraditi u narednom periodu.

"Novi ministri su predstavnici šire zajednice Republike Srpske i najbolji u onim poslovima koje treba da obavljaju", rekao je Kovačević i dodao da je najveći broj ministara zamijenjeno iz kvote SNSD-a i na dva mjesta dolaze nestranački ljudi - Radan Ostojić i Draga Mastilović.

Kovačević je u ime SNSD-a zahvalio ljudima koji su do sada bili u Vladi Srpske, ističući da nastavljaju zajedno da rade sve ono što je potrebno da bi Republika Srpska svakim danom bila bolje mjesto za život svakog čovjeka.

"Dodat ćemo stabilizovati Republiku Srpsku, čeka nas godina koje će biti uspješna za Srpsku. Mi živimo u takvom okruženje u kojem naše prve komšije žele da nestanemo. Mi njima želimo sve dobro i neka znaju da se Srpska trajna kategorija i da će biti sve bolje mjesto za život", rekao je Kovačević.