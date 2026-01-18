Posebna sjednica NSRS o usvajanju ostavke Save Minića

18.01.2026
U Banjaluci je u toku posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske na kojoj poslanici raspravljaju o usvajanju ostavke predsjednika Vlade Save Minića.
Po okončanju ove sjednice, trebalo bi da zasjeda Kolegijum skupštine o održavanju još jedne sjednice o izboru nove Vlade.
Minić je 15. januara vratio mandat, a vršilac dužnosti predsjednika Republike Srpske Ana Trišić Babić ga je obavijestila da će ponovo biti predložen za mandatara.
