Objavljen snimak hapšenja krvnika koji je izbo baku

28.12.2025

17:43

Објављен снимак хапшења крвника који је избо баку
Foto: screenshot / X

Policijski službenici PU za grad Beograd identifikovali su i uhapsili T. K. (44) zbog postojanja osnova sumnje da je juče, 27.decembra, u Novom Beogradu izvršio krivično djelo teško ubistvo u pokušaju nad šezdesetosmogodišnjom ženom koja je bila u društvu trogodišnjeg unuka.

Osumnjičeni je juče oko 13 časova u holu zgrade oštećenoj ženi zadao više ubodnih rana nožem zadavši joj tom prilikom teške povrede opasne po život, nakon čega joj je oteo torbu i udaljio sa mjesta događaja.

Тихомир Крстић

Hronika

Ovo je Tihomir Krstić (44): Monstrum koji je baku izbo nožem pred unukom

T. K. je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Beogradu, prenosi Telegraf.rs.

Tihomir Krstić

izboden

