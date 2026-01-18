Karleuša udarila šamar Desingerici, pa se obratila ovoj pjevačici

Sukobi u muzičkom takmičenju "Pinkove Zvezde" ne prestaju, a u posljednjoj emisiji dogodio se novi okršaj.

Nakon nastupa kandidata Voislava Mutića i komentara žirija, došlo je do rasprave između njegove mentorke Jelene Karleuše i člana žirija Dragomira Despića Desingerice.

– Sve se slažem sa Bosancem – naveo je Desingerica.

– Konačno da oraspoložiš tetku Vidojku u Kanadi, kaže bio tako dobro dijete, malo priglup ali dobro, dijete – rekao je Bosanac.

– Bosanac, upravo su svi promijenili kanal, niko ne želi da sluša o Desingericinoj tetki. Prvo, Despić koji je večeras davao i šakom i kapom, i onim najgluvljim kandidatima dao glas, a nisi dao ovom dečku koji jako lijepo pjeva – vikala je Karleuša.

– Kad sam dao šansu? – pitao je Despić.

– Večeras nekoliko puta. Ja neću pričati o tvojoj tetki iz Pržogrnaca. Pogriješio si što nisi dao da, jer si gluvaćima davao. Ogriješio si se. Viki, hvala ti. Ovaj dečko je zaslužio mnogo više – rekla je Jelena.

On je potom prišao Jeleni, a ona mu je lupila šamar.

– Viki kontroliši svoje usvojeno dijete – povikala je Jelena.