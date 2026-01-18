Slavna glumica ostala bez uloge u filmu: "Internet se potrudio da me nazove ružnom"

Dženifer Lorens otvoreno govori o tome kako vjeruje da je izgubila glavnu ulogu u filmu "Bilo jednom u Holivudu" od Margo Robi jer "nije bila dovoljno lijepa".

Lorens (35) je tvrdila da je propustila ulogu u filmu Kventina Tarantina jer je internet "tvrdio" da ne izgleda dobro za ulogu zvijezde šezdesetih, Šeron Tejt.

"Prilično sam sigurna da je to razlog. Internet se jednostavno potrudio da me nazove ružnom", istakla je ona, prenosi Novosti Magazin.

Uloga je, kao što znamo, otišla Margo Robi koja ju je učinila još poznatijom i priznatijom među holivudskim glumicama.

Prije premijere filma 2019. godine, Šeronina sestra, Debra Tejt, priznala je u intervjuu za TMZ da bi i ona izabrala Robi umesto Lorens.

"Obe su izuzetno uspješne glumice, ali moram reći da bi moj izbor bila Margo. Jednostavno zbog njene fizičke ljepote i načina na koji se ponaša, slična je Šeroninoj. Nemam ništa protiv Dženifer Lorens, ali ona jednostavno nije dovoljno lijepa da igra Šeron. To je užasno reći, ali imam svoje standarde", iskrena je bila sestra glumice, piše Pipl.