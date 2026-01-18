Сутра богојављенска литија и пливање за Часни крст

18.01.2026
У Бањалуци ће сутра, поводом великог хришћанског празника Богојављења, бити организована традиционална богојављенска литија и пливање за Часни крст у ријеци Врбас.
Централно обиљежавање почеће литургијом у 9 часова у Саборном храму Христа Спаситеља, након чега ће литија кренути испред храма улицама града до моста Патре.
Потом ће код моста бити освештана вода и обављено пливање у Врбасу за Часни крст.
Подсјећамо, због одржавања Богојављанске литургије у оквиру које је предвиђено кретање свечане литије од Саборног храма Христа Спаситеља до Градског моста у Улици Патре, доћи ће до обустављања саобраћаја, док ће на линијама јавног превоза путника бити извршене корекције трасе на линијама јавног превоза.
