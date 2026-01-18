Makronova popularnost na ''najnižim granama''

Popularnost francuskog predsjednika Emanuela Makrona trenutno je na najnižem nivou, a 79 odsto ispitanih Francuza negativno je ocijenilo njegove postupke, pokazuju rezultati najnovijeg mjesečnog istraživanja agencije Ipsos.

Prema istraživanju, koje je danas objavio "Tribun dimanš", Makron je dostigao rekordne nivoe nepopularnosti sa 18 odsto pozitivnih ocjena u poređenju sa 79 odsto nepovoljnih, što je dva poena više nego u decembru.

"Zapanjujuća je krhkost njegove sopstvene baze pristalica", izjavio je izvršni direktor kompanije "Ipsos BVA" Bris Tenturije.

Francuski premijer Sebastijan Lekornu dobio je 29 odsto pozitivnih mišljenja građana i 58 odsto negativnih.