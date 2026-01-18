Dupli baksuz: Avion vraćen na polazni aerodrom, motor usisao kontejner

Kao da nije bilo dovoljno što je let od Delhija ka Njujorku bio primoran da se vrati na polazni aerodrom u četvrtak zbog zatvaranja iranskog vazdušnog prostora, putnici su doživjeli i dodatno neprijatno iznenađenje po slijetanju.

Avion je u jedan od svojih motora Rolls-Royce Trent usisao kontejner za prtljag.

Kako se kontejner našao ispred motora ostaje da utvrdi istraga, ali ono što je odmah bilo jasno je da će avion VT-JRB (MSN 558, proizveden 2023) biti isključen iz saobraćaja na neko vrijeme.

Let AI101, obavljan avionom Airbus A350, ranije tog dana morao je da promijeni planiranu rutu zbog zatvaranja iranskog vazdušnog prostora izazvanog protestima u zemlji.

Iran predstavlja ključni koridor za dugolinijske letove između Indije i Sjeverne Amerike, pa su putnici i posada već bili suočeni sa neočekivanom komplikacijom. Avion na letu AI101 je prevozio više od 250 putnika.

Er India potvrdila incident

"Er India potvrđuje da je let AI101, koji je letio od Delhija ka Njujorku, bio primoran da se vrati u Delhi ubrzo nakon polijetanja zbog neočekivanog zatvaranja iranskog vazdušnog prostora, što je uticalo na planiranu rutu. Po slijetanju u Delhi, avion je naišao na strani objekat tokom taksiranja u gustoj magli, što je izazvalo oštećenje desnog motora", navela je avio-kompanija.

Avion je bezbjedno postavljen na svoju parking poziciju, a svi putnici i članovi posade prošli su bez povreda.

Letjelica će biti podvrgnuta detaljnoj inspekciji i popravkama, što može privremeno uticati na red letenja nekih A350 letova. Putnicima pogođenim incidentom Er India je ponudila alternativni prevoz i refundacije.

Oštećenje motora dogodilo se tokom taksiranja, odnosno vožnje po manevarskim površinama aerodroma, faze kada motori rade na niskim obrtajima, ali i dalje stvaraju dovoljno jaku silu usisavanja.

Opasnost: Ulaz vazduha

Na većini vojnih vazduhoplova na jarko crvenoj površini ispred usisinika motora stoji jasno ispisano ovo upozorenje. Usisavanje stranih objekata, posebno zemaljske opreme kao što su kontejneri za prtljag, može izazvati oštećenje lopatica ili unutrašnje promjene na motorima, koje nisu odmah vidljive i zahtjeva detaljnu inspekciju.

Nepovoljni vremenski uslovi - poput padavine ili magle - dodatno povećava jurizik, stavljajući veću odgovornost na zemaljske ekipe da opremu pravilno osiguraju i sklone sve iz zona kretanja aviona.

Indijski regulator civilnog vazduhoplovstva (DGCA) pokrenuo je istragu kako bi se utvrdilo kako je kontejner dospio na putanju aviona tokom taksiranja.

Zatvaranje iranskog vazdušnog prostora već je uticalo na nekoliko letova iz Indije, prisiljavajući aviokompanije da odluče u letu da li je preusmjeravanje izvodljivo. Drugi letovi ka Newarku i Njujorku takođe su otkazani, prenosi Independent.

Nije prvi put

Sličan incident zabilježen je i u oktobru 2024, kada je Amerikan Erlajns Boing 787-9 usisao kontejner za prtljag desnim motorom tokom taksiranja po sletanju iz Londona, što je izazvalo značajna oštećenja motora, ali bez povreda putnika, nakon što je mlaz vazduha sa Er Franc A350 oborio nekontrolisane kontejnere na putanju kojom se kretao Boeng 787, prenosi Telegraf.