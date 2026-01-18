D‌ječaka starog 12 godina danas je u istočnom predgrađu Sidneja napala ajkula i nalazi se u kritičnom stanju, pri čemu se ljekari bore za njegov život, saopštila je policija australijske savezne države Novi Južni Vels.

U napadu ajkule d‌ječak je zadobio teške povrede obje noge, prenosi "Gardijan".

On je izvučen iz vode na plaži Šark u parku Nilsen, u istočnom predgrađu Sidneja, i prevezen je u Dečju bolnicu u Sidneju radi liječenja teških povreda, rekao je portparol Hitne pomoći.

Svijet Urušio se sprat zgrade, povrijeđeno 20 osoba

Plaža na kojoj se dogodio napad ajkule je zatvorena, a policija je savjetovala plivačima da izbegavaju ulazak u vodu, prenosi Tan‌jug.