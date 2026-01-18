Урушио се спрат зграде, повријеђено 20 особа

18.01.2026
09:14
Спрат стамбене зграде у Паризу срушио се протекле ноћи и том приликом повријеђено је 20 људи, саопштила је Ватрогасна бригада.
У стану на петом спрату чији се под урушио било је педесетак људи окупљених на забави.
Једна особа је тешко повријеђена и имала је срчани застој, а 19 је задобило лакше повреде, преноси телевизија БФМ.
Ватрогасци су из рушевина извукли све повријеђене, од којих су хитне службе 16 особа превезле у болницу.
Зграда је након тога евакуисана, заједно са двије сусједне, чији су се станари током ноћи вратили у своје станове.
У акцији спасавања учествовало је 125 ватрогасаца и око 40 возила.
Un appartement du 5e étage d'un immeuble situé rue Amelot, dans le 11e arrondissement, s'est effondré sur un autre du 4e étage cette nuit. Une vingtaine de personnes sont blessées Sur place, des constatations sont faites dans le logement. @actufrparis #Paris #pompiers #logement pic.twitter.com/tHsnWLpRM4— Antoine Grotteria (@AntoineGROTTER1) January 18, 2026
