Урушио се спрат зграде, повријеђено 20 особа

18.01.2026

09:14

Урушио се спрат зграде, повријеђено 20 особа
Фото: Pixabay

Спрат стамбене зграде у Паризу срушио се протекле ноћи и том приликом повријеђено је 20 људи, саопштила је Ватрогасна бригада.

У стану на петом спрату чији се под урушио било је педесетак људи окупљених на забави.

Једна особа је тешко повријеђена и имала је срчани застој, а 19 је задобило лакше повреде, преноси телевизија БФМ.

Ватрогасци су из рушевина извукли све повријеђене, од којих су хитне службе 16 особа превезле у болницу.

Доналд Трамп

Свијет

Трамп поништава сва акта потписана аутопеном: ''Незаконито''

Зграда је након тога евакуисана, заједно са двије сусједне, чији су се станари током ноћи вратили у своје станове.

У акцији спасавања учествовало је 125 ватрогасаца и око 40 возила.

Париз

незгода

