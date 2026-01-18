Logo
Трамп поништава сва акта потписана аутопеном: ''Незаконито''

18.01.2026

09:10

Коментари:

0
Фото: Tanjug/AP Photo/Evan Vucci

Амерички предсједник Доналд Трамп саопштио је да ће бити поништена сва акта која је његов претходник у Бијелој кући Џозеф Бајден потписао помоћу аутопен уређаја, роботске направе која копира нечији потпис.

Трамп је истакао да је све што је потписано аутопеном незаконито и нема правну снагу ни дејство.

"Особа која је радила са аутоматским потписивањем није имала појма да ли Бајден одобрава оно што се ради. Није постојала никаква писана наредба и то је био апсолутно незаконит чин који су починили радикално љевичарски побуњеници који су незаконито водили Бајденову администрацију", објавио је Трамп на својој друштвеној мрежи "Трут соушл".

evropski parlament pixabay

Свијет

Европски парламент неће одобрити трговински споразум са Вашингтоном

Он је поручио да би сви они који су учествовали у потписивањима коришћењем аутопена требало да буду ухапшени због онога што су урадили Америци.

"Они нису побиједили на предсједничким изборима, али, када размислите о томе, није ни Бајден. Све је било намјештено. Мора постојати цијена коју морају да плате и она мора бити велика", поручио је Трамп.

Аутоматски уређај за потписивање, такозвани аутопен, већ деценијама се користи у Бијелој кући, наводи британски "Гардијан".

Тај уређај, роботска направа која реплицира нечији потпис, патентиран је 1803. године у САД и најчешће се користи за потписивање великог броја докумената.

Према смјерницама америчког Министарства правде из 2005. године, "предсједник САД не мора лично да изврши физички чин стављања свог потписа на текст закона који одобрава да би тај закон ступио на снагу".

Многи амерички предсједници су користили аутопен, још од Томаса Џеферсона, који је током свог мандата од 1801. до 1809. године користио рану верзију уређаја.

