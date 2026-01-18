Urušio se sprat zgrade, povrijeđeno 20 osoba

18.01.2026
Sprat stambene zgrade u Parizu srušio se protekle noći i tom prilikom povrijeđeno je 20 ljudi, saopštila je Vatrogasna brigada.
U stanu na petom spratu čiji se pod urušio bilo je pedesetak ljudi okupljenih na zabavi.
Jedna osoba je teško povrijeđena i imala je srčani zastoj, a 19 je zadobilo lakše povrede, prenosi televizija BFM.
Vatrogasci su iz ruševina izvukli sve povrijeđene, od kojih su hitne službe 16 osoba prevezle u bolnicu.
Zgrada je nakon toga evakuisana, zajedno sa dvije susjedne, čiji su se stanari tokom noći vratili u svoje stanove.
U akciji spasavanja učestvovalo je 125 vatrogasaca i oko 40 vozila.
Un appartement du 5e étage d'un immeuble situé rue Amelot, dans le 11e arrondissement, s'est effondré sur un autre du 4e étage cette nuit. Une vingtaine de personnes sont blessées Sur place, des constatations sont faites dans le logement. @actufrparis #Paris #pompiers #logement pic.twitter.com/tHsnWLpRM4— Antoine Grotteria (@AntoineGROTTER1) January 18, 2026
