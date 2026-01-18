Urušio se sprat zgrade, povrijeđeno 20 osoba

Sprat stambene zgrade u Parizu srušio se protekle noći i tom prilikom povrijeđeno je 20 ljudi, saopštila je Vatrogasna brigada.

U stanu na petom spratu čiji se pod urušio bilo je pedesetak ljudi okupljenih na zabavi.

Jedna osoba je teško povrijeđena i imala je srčani zastoj, a 19 je zadobilo lakše povrede, prenosi televizija BFM.

Vatrogasci su iz ruševina izvukli sve povrijeđene, od kojih su hitne službe 16 osoba prevezle u bolnicu.

Zgrada je nakon toga evakuisana, zajedno sa dvije susjedne, čiji su se stanari tokom noći vratili u svoje stanove.

U akciji spasavanja učestvovalo je 125 vatrogasaca i oko 40 vozila.