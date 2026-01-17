Tramp: Okončati vladavinu Hamneija

Izvor:
Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Tramp pozvao je danas na okončanje 37-godišnje vladavine vrhovnog vođe Irana ajatolaha Alija Hamneija.
"Vrijeme je da se potraži novo rukovodstvo u Iranu", rekao je Tramp za američki portal "Politiko" u trenutku kada su masovni protesti protiv iranskog režima oslabili.
On je istakao da je najbolja odluka koju je ikada donijelo iransko rukovodstvo bila da prije dva dana ne izvrši smrtne kazne vješanjem više od 800 ljudi.
Trampovi komentari uslijedili su nakon što je Hamnei na društvenoj mreži "Iks" objavio seriju neprijateljskih poruka upućenih Trampu, optužujući ga da je odgovoran za smrtonosno nasilje i nemire u Iranu.
Nakon što su mu pročitane ove objave, Tramp je rekao da se vladari u Teheranu oslanjaju na represiju i nasilje da bi vladali.
"Ono za šta je on kriv jeste potpuno uništenje zemlje i upotreba nasilja na nivoima kakvi nikada ranije nisu viđeni. Da bi se zemlja održala funkcionalnom rukovodstvo bi trebalo da se fokusira na adekvatno upravljanje zemljom, kao što to radim ja u SAD, a ne na ubijanje hiljada ljudi da bi se zadržala kontrola", istakao je Tramp.
On je poručio da je rukovođenje zemljom pitanje poštovanja, a ne straha i smrti.
Iranski zvaničnici nisu odmah odgovorili na upit za komentar, navodi američki portal.
Hiljade demonstranata širom Irana ubijeno je tokom posljednje tri nedelje, što je navelo Trampa da više puta zaprijeti vojnom intervencijom.
On je u utorak, 13. januara, pozvao Irance da nastave sa protestima i da preuzmu institucije, poručivši da im "stiže pomoć".
Međutim, već sljedećeg dana je naglo promijenio kurs rekavši da je obaviješten da su ubistva u Iranu prestala.
