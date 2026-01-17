Logo
Svinja je preživjela Božić, ali se pred Svetog Jovana odlučila na bijeg

Izvor:

Telegraf

17.01.2026

19:58

Komentari:

0
Свиња је преживјела Божић, али се пред Светог Јована одлучила на бијег

Urnebesni snimak iz Batajnice osvanuo je na Instagram stranici Moj Beograd.

Jedna svinja pobjegla je domaćinima i počela da šparta ulicama.

Mora se reći da je u dobroj formi, budući da se dala u pravi "sprint".

Жељка Цвијановић

Republika Srpska

Cvijanović poručila Crnatku: Budite tihi i pristojni

Preživela je najkritičnije datume za jednu svinju: 29. novembar, Novu godinu i Božić, pa čak i Srpsku.

Ali... Ide Sveti Jovan i valja joj pobjeći na vrijeme.

Snimak možete da pogledate OVDJE.

(Telegraf)

