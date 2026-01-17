Svinja je preživjela Božić, ali se pred Svetog Jovana odlučila na bijeg

Izvor:
Telegraf
17.01.2026
19:58
Komentari:0
Urnebesni snimak iz Batajnice osvanuo je na Instagram stranici Moj Beograd.
Jedna svinja pobjegla je domaćinima i počela da šparta ulicama.
Mora se reći da je u dobroj formi, budući da se dala u pravi "sprint".
Preživela je najkritičnije datume za jednu svinju: 29. novembar, Novu godinu i Božić, pa čak i Srpsku.
Ali... Ide Sveti Jovan i valja joj pobjeći na vrijeme.
Snimak možete da pogledate OVDJE.
