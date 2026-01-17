Logo
Izmiksajte kore limuna i bosiljak: Zašto je to preporučljivo i za šta se koristi

17.01.2026

21:09

Измиксајте коре лимуна и босиљак: Зашто је то препоручљиво и за шта се користи
Foto: Jason Deines/Pexels

U svijetu kućnih trikova postoji bezbroj kombinacija koje nas iznova iznenađuju svojom praktičnošću.

Jedna od onih koja u posljednje vrijeme postaje izuzetno popularna jeste blendanje kora limuna i svježeg bosiljka. Kao neko ko se bavi psihologijom prostora i životnim stilom, vjerujem da ovakvi prirodni rituali ne samo da čuvaju naš budžet, već i stvaraju zdravije i prijatnije okruženje za našu psihu.

Ova kombinacija obećava čišćenje, dezodoraciju i prirodno odbijanje insekata, a sve to bez korišćenja agresivnih hemikalija koje često mogu izazvati iritacije ili nelagodu.

Čemu služi mješavina limuna i bosiljka?

Glavna tajna ovog trika leži u intenzivnom i svježem mirisu koji nastaje kada se ovi sastojci sjedine. Zbog toga se ovaj rastvor često koristi kao prirodni osvježivač za kuhinju, kantu za smeće, frižider ili slivnike. Limun je poznat po svojim odmašćujućim i antibakterijskim svojstvima, dok bosiljak dodaje biljnu notu koja d‌jeluje umirujuće i savršeno zamjenjuje vještačke mirise.

Osim što osvježava prostor, ova mješavina je efikasna u borbi protiv dosadnih insekata, poput komaraca ili vinskih mušica. Dovoljno je da je poprskate na strateška mjesta u kući kako biste stvorili barijeru koju insekti ne vole. Kako pripremiti i koristiti ovaj prirodni rastvor

Priprema je brza i jednostavna, a većinu sastojaka vjerovatno već imate u svojoj kuhinji:

Stavite kore od jednog ili dva dobro oprana limuna u blender.

Dodajte šaku svježih listova bosiljka.

Prelijte vodom tek toliko da sastojci budu pokriveni i dobro izblendajte.

Tečnost koju dobijete možete procijediti ili je koristiti u izvornom obliku, u zavisnosti od toga gd‌je planirate da je primijenite. Najbolje je sipati je u bočicu sa raspršivačem i koristiti za brisanje radnih površina u kuhinji ili osvježavanje vazduha. Takođe, sipanje male količine direktno u slivnike pomoći će u neutralisanju neprijatnih mirisa na potpuno prirodan način, prenosi Geaorganic.rs.

Bosiljak

limun

