Studija utvrdila koliko sati video-igara loše utiče na zdravlje mladih

Igranje video-igara više od 10 sati ned‌jeljno moglo bi imati značajan uticaj na ishranu, spavanje i tjelesnu težinu mladih.

To je pokazalo novo istraživanje predvođeno Univerzitetom Kertin, objavljeno u žurnalu Nutrition.

Istraživači su ispitali 317 studenata sa pet australijskih univerziteta, čija je medijalna starost bila 20 godina, piše EurekAlert!

Podijelili su učesnike u tri grupe u zavisnosti od vremena provedenog u igranju video-igara (prema sopstvenim podacima) na:

„gejmere sa niskim nivoom“ (0–5 sati ned‌jeljno),

„umjerene gejmere“ (5–10 sati) i

„gejmere sa visokim nivoom“ (više od 10 sati ned‌jeljno).

Tim je otkrio da su, dok su gejmeri sa niskim i umjerenim nivoom imali slične zdravstvene ishode, rezultati postajali dramatično gori kada bi igranje kod mlade osobe premašilo 10 sati ned‌jeljno.

Profesor Mario Siervo sa Škole za populaciono zdravlje Kertin izjavio je da rezultati sugerišu da je ključni problem prekomjerno igranje, a ne samo igranje po sebi.

Ono što se izdvojilo jeste da su svi studenti koji igraju do 10 sati ned‌jeljno izgledali veoma slično u pogledu ishrane, spavanja i tjelesne težine. Prave razlike su se pojavile kod onih koji igraju više od 10 sati ned‌jeljno, koji su pokazali jasno odstupanje od ostatka uzorka – rekao je profesor Siervo.

Studija je otkrila pad kvaliteta ishrane čim igranje premaši 10 sati ned‌jeljno, uz veću učestalost gojaznosti u grupi gejmera sa visokim nivoom u poređenju sa onima sa niskim i umerenim nivoom.

Gejmeri sa visokim nivoom imali su medijalni indeks tjelesne mase (ITM) od 26,3, u poređenju sa zdravim opsegom od 22,2 za gejmere sa niskim nivoom, odnosno 22,8 za umerene gejmere. Svaki dodatni sat igranja nedeljno bio je povezan sa padom kvaliteta ishrane, čak i nakon što su uzeti u obzir stres, fizička aktivnost i drugi faktori načina života – rekao je profesor Siervo.

Sve grupe su prijavile generalno loš kvalitet sna, ali su umjereni i gejmeri sa visokim nivoom imali lošije rezultate od onih sa niskim nivoom, pri čemu su sati igranja pokazali značajnu povezanost sa poremećajem spavanja.

Ova studija ne dokazuje da igranje uzrokuje ove probleme, ali pokazuje jasan obrazac da prekomjerno igranje može biti povezano sa povećanjem faktora rizika po zdravlje – rekao je profesor Siervo i dodao:

Naši podaci sugerišu da je igranje na niskom i umjerenom nivou generalno u redu, ali prekomerno igranje može potisnuti zdrave navike kao što su uravnotežena ishrana, pravilan san i fizička aktivnost. Pošto navike sa univerziteta često prate ljude i u odraslom dobu, zdravije rutine, poput pravljenja pauza tokom igranja, izbjegavanja igranja kasno noću i biranja zdravijih grickalica, mogu pomoći u poboljšanju njihovog opšteg blagostanja.