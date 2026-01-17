Logo
Lavrov otkrio šta mu pomaže u radu

17.01.2026

Лавров открио шта му помаже у раду
Foto: Tanjug/AP Photo/Pavel Bednyakov

Ministar inostranih poslova Ruske Federacije Sergej Lavrov priznao je da mu smisao za humor pomaže u zahtjevnom poslu.

Lavrov je to rekao odgovarajući na pitanje devetogodišnje Viktorije kojoj je poslije godišnje konferencije ruskog predsjednika Vladimira Putina organizovana novinarska praksa u programu "Moskva.Kremlj.Putin", prenijela je TV "Rusija jedan".

D‌jevojčicu je zanimalo da li Lavrovu u poslu pomaže smisao za humor.

"Meni sigurno pomaže, kako je ostalima - ne znam", rekao je Lavrov.

Виктор Орбан и Доналд Трамп

BiH

"Pobjeda Orbana i Trampa značiće kraj politike tutorstva nad BiH"

Devetogodišnja Viktorija je tokom godišnje konferencije zamolila Putina da ne odlazi sa funkcije i da dočeka dok ona završi školu i fakultet da bi umjesto novinara Pavela Zarubina, koji će otići u penziju, mogla da prati Putinov rad.

Putin je tada predložio Viktoriji da sada obavi praksu u Zarubinovom programu umjesto da čeka njegov odlazak kako bi kasnije s lakoćom upisala fakultet za žurnalistiku.

Godišnja konferencija ruskog predsjednika održana je 19. decembra prošle godine i trajala je oko 4,5 sata.

