Rusija proširuje svoju flotu šestom nuklearnom jurišnom podmornicom

Ruska mornarica će 2027. godine dobiti nuklearnu podmornicu "Uljanovsk", nakon što budu završena sva ispitivanja, saopštio je gubernator Uljanovske oblasti Aleksej Ruski.

U poruci objavljenoj na svom Telegram kanalu, Ruski je naveo da se raketna podmornička krstarica priprema za porinuće i da će biti primljena u sastav Ruske mornarice čim posada okonča proces obuke.

Prema riječima gubernatora, koji je održao radni sastanak sa komandantom 11. divizije nuklearnih podmornica Sjeverne flote, kapetanom prvog ranga Andrejem Jarčikovim, kao i sa zamjenikom komandanta divizije, kapetanom drugog ranga Maksimom Kimom, trenutno se izvode radovi na brodu "Uljanovsk".

Plovilo će biti opremljeno "najsavremenijim vrstama naoružanja" i postaće dio borbenog sastava Sjeverne flote.

Ruski je dodao da će Uljanovska oblast preuzeti kumstvo nad podmornicom i da će "biti pružena neophodna podrška" novom plovilu.

"Uljanovsk" će biti šesta podmornica u seriji višenamenskih nuklearnih podmornica projekta "Jasen-M".

Prema ruskoj pomorskoj doktrini, podmornice ovog projekta, koje se grade u velikoj seriji, u budućnosti će postati glavne višenamenske nuklearne podmornice zemlje, saopšteno je iz brodogradilišta "Sevmaš", zaduženog za izgradnju ovih podmorničkih krstarica.

(Sputnik)