Logo
Large banner

Dvije lavine odnijele pet života, više teško povrijeđenih

Izvor:

SRNA

17.01.2026

19:27

Komentari:

0
Двије лавине однијеле пет живота, више тешко повријеђених

Petoro ljudi je poginulo, a troje je teško povrijeđeno u dvije lavine u Austriji, saopšteno je Salcburške gorske službe spašavanja.

Sedmero ljudi zatrpano je lavinom u poslijepodnevnim časovima na vrhu Vinsterkopa, visokom 2.150 metara, u saveznoj pokrajini Salcburg.

Вељко Брајић

Gradovi i opštine

Komemoracija povodom smrti pukovnika Veljka Brajića

Iz Gorske službe navode da su četiri člana skijaške grupe pronađena mrtva, dok su ostali teško povrijeđeni.

Ranije danas jedna žena je poginula u lavini u području Bad Hofgaštajna.

Podijeli:

Tagovi:

lavine

Austrija

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Комеморација поводом смрти пуковника Вељка Брајића

Gradovi i opštine

Komemoracija povodom smrti pukovnika Veljka Brajića

1 h

0
Ни пјешачке зоне нису више сигурне: Лани живот изгубио 21 пјешак

Banja Luka

Ni pješačke zone nisu više sigurne: Lani život izgubio 21 pješak

1 h

0
"Побједа Орбана и Трампа значиће крај политике туторства над БиХ"

BiH

"Pobjeda Orbana i Trampa značiće kraj politike tutorstva nad BiH"

1 h

0
"Суд забрањује да се заједничким називају институције у којима раде три народа"

BiH

"Sud zabranjuje da se zajedničkim nazivaju institucije u kojima rade tri naroda"

1 h

0

Više iz rubrike

Трамп најавио увођење царина, на "удару" осам земаља

Svijet

Tramp najavio uvođenje carina, na "udaru" osam zemalja

1 h

0
Русија проширује своју флоту шестом нуклеарном јуришном подморницом

Svijet

Rusija proširuje svoju flotu šestom nuklearnom jurišnom podmornicom

2 h

0
Орбан: Сједнице Савјета ЕУ све више личе на "ратне савјете"

Svijet

Orban: Sjednice Savjeta EU sve više liče na "ratne savjete"

3 h

0
У више градова одржани протести у знак подршке Гренланду

Svijet

U više gradova održani protesti u znak podrške Grenlandu

4 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

43

Košarac raskrinkao Crnatka: Pokvario im Minić plan skrojen sa OHR-om

20

35

Anonimni ljubitelj Božića: Ljubav je čarolija Božića

20

34

Ako znate odgovore na ovih 11 pitanja, možda ste genije

20

26

Tramp: Okončati vladavinu Hamneija

20

19

Studija utvrdila koliko sati video-igara loše utiče na zdravlje mladih

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner