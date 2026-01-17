Dvije lavine odnijele pet života, više teško povrijeđenih

Izvor:
SRNA
17.01.2026
19:27

Petoro ljudi je poginulo, a troje je teško povrijeđeno u dvije lavine u Austriji, saopšteno je Salcburške gorske službe spašavanja.
Sedmero ljudi zatrpano je lavinom u poslijepodnevnim časovima na vrhu Vinsterkopa, visokom 2.150 metara, u saveznoj pokrajini Salcburg.
Iz Gorske službe navode da su četiri člana skijaške grupe pronađena mrtva, dok su ostali teško povrijeđeni.
Ranije danas jedna žena je poginula u lavini u području Bad Hofgaštajna.
