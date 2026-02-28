Svaka četvrta žena ima ovu bolest: Misle da je stres, ali je u pitanju nešto opasnije

Hronična nadutost, bol u donjem dijelu leđa i umor koji ne prolazi ni poslije odmora mnoge žene doživljavaju kao „normalnu pojavu“. Tegobe se najčešće pripisuju stresu, hormonima ili lošem snu. Ipak, iza tih naizgled bezazlenih simptoma ponekad se krije podmukla bolest koja godinama ostaje neotkrivena.

Šta je „tiha“ endometrioza?

Specijalista za žensko zdravlje, dr Nigat Arif, koja često gostuje na BBC i ITV, upozorava da čak jedna od četiri žene sa ovim stanjem nikada ne dobije dijagnozu jer nema tipične simptome. Bolest se često otkrije slučajno – tokom ispitivanja neplodnosti ili drugih operacija.

Riječ je o endometriozi, hroničnom upalnom oboljenju koje može zahvatiti čitav organizam i trajati doživotno. Iako se najčešće povezuje sa bolnim i obilnim menstruacijama, to ne mora uvijek biti slučaj. Procjene pokazuju da 20 do 25 odsto žena nema jasne simptome. Ovaj oblik, poznat kao tiha endometrioza, može godinama uticati na plodnost i izazivati upale bez izraženog bola.

Signali koje ne treba zanemariti

Simptomi koji mogu ukazivati na problem uključuju:

hroničnu nadutost („endo stomak“)·

iscrpljenost koja ne prolazi

probavne smetnje.

Ove tegobe se često pogrešno tumače kao sindrom iritabilnog crijeva, upala bešike, išijas ili istegnuće mišića.

Zašto dijagnoza kasni godinama?

Problem je što se bol i nelagodnost tokom menstruacije često smatraju „normalnim“. Zbog toga mnoge žene godinama trpe simptome, a dijagnoza endometrioze u prosjeku kasni od četiri do jedanaest godina. U tom periodu bolest može napredovati, izazvati hronične upale, ožiljke i probleme sa plodnošću.