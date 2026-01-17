Kojić; Opozicionari sa OHR-om pokušali proizvesti krizu u Srpskoj

Izvor:
Kriza u Republici Srpskoj ne postoji, iako su je nastojali proizvesti upravo opozicionari u saradnji sa svojim saveznicima iz političkog Sarajeva i OHR-a, izjavio je za Srnu poslanik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Milorad Kojić.
Komentarišući izjavu Igora Crnatka da SNSD "zna da Branko Blanuša pobjeđuje" i da je "jedino rješenje krize da novi predsjednik Republike Srpske odredi mandatara za sastav nove vlade", Kojić je rekao za Srnu da se opozicija iz Srpske, u nemogućnosti da ubijedi narod u ispravnost svoje politike, upravo oslanjala i na Kristijana Šmita, i na sud koji je, mimo ustava, postupao po zakonu koji je on nametnuo, pa i na digitrone u CIK-u.
On je naglasio da su opozicionari dio ove tako očigledne manipulacije kojom se nastoje onesposobiti institucije Republike samo zato što uporno gube na izborima, ali institucije Republike Srpske su se i do sada uspješno suprotstavljale toj manipulaciji, pa će tako biti i ubuduće.
"Da im je do stabilnosti Republike Srpske ne bi šurovali sa njenim neprijateljima i kao lešinari, prvi dali kandidata na ovim Šmitovim izborima, a da ne pominjemo sva ova odugovlačenja proglašenja izbornog pobjednika i maltretiranja naroda.
Crnadak, očito zna kakva će biti odluka Ustavnog suda kad priča ono što priča. Svaki pravnik zna da bi taj ustavni sud trebalo proglasiti nenadležnim", zaključio je Kojić.
