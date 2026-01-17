Logo
Large banner

Kojić; Opozicionari sa OHR-om pokušali proizvesti krizu u Srpskoj

Izvor:

SRNA

17.01.2026

21:21

Komentari:

3
Којић; Опозиционари са ОХР-ом покушали произвести кризу у Српској
Foto: Anadolu/Samır Jordamovıc

Kriza u Republici Srpskoj ne postoji, iako su je nastojali proizvesti upravo opozicionari u saradnji sa svojim saveznicima iz političkog Sarajeva i OHR-a, izjavio je za Srnu poslanik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Milorad Kojić.

Komentarišući izjavu Igora Crnatka da SNSD "zna da Branko Blanuša pobjeđuje" i da je "jedino rješenje krize da novi predsjednik Republike Srpske odredi mandatara za sastav nove vlade", Kojić je rekao za Srnu da se opozicija iz Srpske, u nemogućnosti da ubijedi narod u ispravnost svoje politike, upravo oslanjala i na Kristijana Šmita, i na sud koji je, mimo ustava, postupao po zakonu koji je on nametnuo, pa i na digitrone u CIK-u.

On je naglasio da su opozicionari dio ove tako očigledne manipulacije kojom se nastoje onesposobiti institucije Republike samo zato što uporno gube na izborima, ali institucije Republike Srpske su se i do sada uspješno suprotstavljale toj manipulaciji, pa će tako biti i ubuduće.

Жељка Цвијановић

Republika Srpska

Cvijanović poručila Crnatku: Budite tihi i pristojni

"Da im je do stabilnosti Republike Srpske ne bi šurovali sa njenim neprijateljima i kao lešinari, prvi dali kandidata na ovim Šmitovim izborima, a da ne pominjemo sva ova odugovlačenja proglašenja izbornog pobjednika i maltretiranja naroda.

Crnadak, očito zna kakva će biti odluka Ustavnog suda kad priča ono što priča. Svaki pravnik zna da bi taj ustavni sud trebalo proglasiti nenadležnim", zaključio je Kojić.

Podijeli:

Tag:

Milorad Kojić

Komentari (3)
Large banner

Više iz rubrike

"Побједа Орбана и Трампа значиће крај политике туторства над БиХ"

BiH

"Pobjeda Orbana i Trampa značiće kraj politike tutorstva nad BiH"

4 h

0
"Суд забрањује да се заједничким називају институције у којима раде три народа"

BiH

"Sud zabranjuje da se zajedničkim nazivaju institucije u kojima rade tri naroda"

4 h

0
Цвијановић: Спољна наметања су БиХ водила из кризе у кризу; Показала су се као катастрофална

BiH

Cvijanović: Spoljna nametanja su BiH vodila iz krize u krizu; Pokazala su se kao katastrofalna

11 h

0
Сарајевски објекти пали на тесту заштите од пожара

BiH

Sarajevski objekti pali na testu zaštite od požara

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

59

Ruski naučnici upozoravaju: Velika koronalna rupa se formirala na Suncu

21

54

Vozač s gas-maskom istovarao otpad kod Broda pa bježao policiji

21

45

Šta uraditi prije spavanja da se ujutro osjećate bolje

21

38

Stiže prvi mladi Mjesec u 2026, neki znakovi bi mogli ostati bez novca

21

30

Ovo najčešće uništava turbo na motoru, dešava se tokom normalne vožnje

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner