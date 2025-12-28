Sastanak Zelenskog i Trampa: "Putin je ozbiljan u vezi s mirom"

Počeo je sastanak ukrajinskog predsjednika Vladimira Zelenskog i američkog predsjednika Donalda Trampa na Floridi.

Donald Tramp izrazio je optimizam oko mogućnosti postizanja mirovnog sporazuma, govoreći ispred svoje rezidencije Mar-a-Lago uz ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog.

Prema Trampovim riječima, ruski predsjednik Vladimir Putin je "ozbiljan u vezi s mirom".

"Previše je ljudi umrlo i mislim da oba predsjednika žele postići dogovor", izjavio je Tramp.

"Vjerujem da imamo osnove za dogovor koji je dobar za Ukrajinu, dobar za sve. Ništa nije važnije", zaključio je, prenosi Indeks.

Sastanak je trebao početi u 19 sati po našem vremenu, ali je malo kasnio.