Oglasio se Kremlj o razgovoru Putina i Trampa

28.12.2025

18:42

Moskva/Kremlj
Foto: Tanjug/AP

Kremlj je potvrdio da su telefonom razgovarali ruski i američki predsjednici Vladimir Putin i Donald Tramp.

"Ključni dijalog se nastavlja", rekao je specijalni izaslanik ruskog predsjednika Kiril Dmitrijev kao odgovor na "Trampovu" objavu o razgovoru sa Vladimirom Putinom.

Putin Tramp

Svijet

Razgovarali Tramp i Putin

Tramp je večeras ranije objavio da je imao "veoma dobar i produktivan razgovor sa Putinom" prije sastanka sa ukrajinskim predsjednikom Vladimirom Telenskim na Floridi.

Planirano je da večeras na Floridi razgovaraju Tramp i ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski. Sastanak je zakazan za 13.00 časova po lokalnom vremenu, odnosno za 19.00 po srednjeevropskom.

Zelenski je pred sastanak sa Trampom rekao da mnogo toga može da bude odlučeno prije Nove godine.

"Ukrajina čini sve što može da okonča rat sa Rusijom, ali odluke o miru u konačnici zavise od saveznika", napisao je Zelenski na Telegramu.

Rusija

Donald Tramp

Vladimir Putin

