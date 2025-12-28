Jezivo: Preminule majka i ćerka, otac hospitalizovan, sumnja se na trovanje hranom

Petnaestogodišnja djevojčica i njena majka preminule su u razmaku od nekoliko časova u italijanskom gradu Kampobaso, dok je otac hospitalizovan, a sumnja se na trovanje hranom tokom Božića.

Tužilaštvo je pokrenulo istragu kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti, piše "Korijere dela sera".

Ova porodica, koja živi u mjestu Pijetrakatela, osjećala se loše, a navodno su iz Hitne pomoći čak dva puta vraćeni kući jer se situacija nije činila ozbiljnom.

Međutim, juče poslije podne stanje im se drastično pogoršalo, pa su zbog nepodnošljivih bolova ponovo su potražili ljekarsku pomoć. Nažalost, djevojčica je prva preminula sinoć oko 22.30 časova.

Jedini član porodice koji nije imao nikakve simptome je dvadesetogodišnja ćerka.

Prema prvim informacijama, sumnja se da je uzrok tragedije večera uoči Božića koja se sastojala od ribe, morskih plodova i dagnji, ali istragu otežava činjenica da su za trpezom bili i drugi gosti koji nisu osjetili nikakve tegobe.

Tužilaštvo u Kampobasu naložilo je obdukciju tijela majke i ćerke kako bi se razjasnilo da li je smrt uzrokovana trovanjem, teškom alergijskom reakcijom ili nečim trećim.

Slučaj istražuje Mobilna jedinica policije.