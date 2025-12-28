Ostaci pečenog krompira i dalje će biti ukusni i svježi ako slijedite ove jednostavne korake

Pečeni krompir je jedan od nezaobilaznih priloga na trpezi tokom praznika. Međutim, oni koji ga spremaju vrlo često naprave veće porcije zbog čega često ostanu nakon obroka. Ipak, postoji trik koji ih može "spasiti i vratiti im ukus".

Kako biste izbjegli nepotrebno bacanje hrane, ali kako ne biste jeli hladan i bezukusan krompir, vrijeme je da ga iskoristite na najbolji način.

Kako navodi Ekspres.uk, ako se pravilno skladišti, pečeni krompir može trajati do četiri dana u frižideru.

Naime, ohlađeni pečeni krompir trebali biste staviti u hermetički zatvorenu posudu prije hlađenja i podgrijati u mikrovalnoj pećnici, rerni ili fritezi na vruć zrak. Vrijedi napomenuti da možda neće biti tako hrskav kao kad je prvi put napravljen.

Međutim, kako navode stručnjaci s bloga The Fast Foodie, postoji način kako možete "podići pečeni krompir na viši nivo", čak i danima nakon što je pečen.

Sve što trebate učiniti je zgnječiti ostatke krompira čašom i obilno ih preliti maslinovim uljem, a potom začiniti solju i biberom. Nakon toga, stavite ih u rernu na 15 do 20 minuta na 200 stepeni. Kad su gotovi, bit će hrskaviji i ukusniji nego ikad.

Možete ih jesti s kiselim vrhnjem jer ih to jako obogaćuje. Kiselost uz zemljanu notu dvostruko začinjenog krompira, stvara jedinstven okus. Međutim, možete ga jesti i uz druge umake poput kečapa i majoneze.