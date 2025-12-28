Logo
Large banner

Ostaci pečenog krompira i dalje će biti ukusni i svježi ako slijedite ove jednostavne korake

Izvor:

Kliks

28.12.2025

17:36

Komentari:

0
Остаци печеног кромпира и даље ће бити укусни и свјежи ако слиједите ове једноставне кораке

Pečeni krompir je jedan od nezaobilaznih priloga na trpezi tokom praznika. Međutim, oni koji ga spremaju vrlo često naprave veće porcije zbog čega često ostanu nakon obroka. Ipak, postoji trik koji ih može "spasiti i vratiti im ukus".

Kako biste izbjegli nepotrebno bacanje hrane, ali kako ne biste jeli hladan i bezukusan krompir, vrijeme je da ga iskoristite na najbolji način.

Kako navodi Ekspres.uk, ako se pravilno skladišti, pečeni krompir može trajati do četiri dana u frižideru.

Naime, ohlađeni pečeni krompir trebali biste staviti u hermetički zatvorenu posudu prije hlađenja i podgrijati u mikrovalnoj pećnici, rerni ili fritezi na vruć zrak. Vrijedi napomenuti da možda neće biti tako hrskav kao kad je prvi put napravljen.

izrael vojska

Svijet

Izrael dobio sistem koji "mijenja pravila igre"

Međutim, kako navode stručnjaci s bloga The Fast Foodie, postoji način kako možete "podići pečeni krompir na viši nivo", čak i danima nakon što je pečen.

Sve što trebate učiniti je zgnječiti ostatke krompira čašom i obilno ih preliti maslinovim uljem, a potom začiniti solju i biberom. Nakon toga, stavite ih u rernu na 15 do 20 minuta na 200 stepeni. Kad su gotovi, bit će hrskaviji i ukusniji nego ikad.

Možete ih jesti s kiselim vrhnjem jer ih to jako obogaćuje. Kiselost uz zemljanu notu dvostruko začinjenog krompira, stvara jedinstven okus. Međutim, možete ga jesti i uz druge umake poput kečapa i majoneze.

Podijeli:

Tagovi:

Hrana

Krompir

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Трамп: Сједињене Државе замјењују УН

Svijet

Tramp: Sjedinjene Države zamjenjuju UN

3 h

0
Лукашенко оборен током утакмице

Svijet

Lukašenko oboren tokom utakmice

3 h

0
Први црногорски сателит лансиран у свемир

Nauka i tehnologija

Prvi crnogorski satelit lansiran u svemir

3 h

0
Хаос у Загребу не јењава: Томашевић одговорио Томпсону

Region

Haos u Zagrebu ne jenjava: Tomašević odgovorio Tompsonu

3 h

1

Više iz rubrike

Ilustracija: Stomak, bolovi

Savjeti

Kako smanjiti nadimanje: 7 savjeta ljekara

4 h

0
Уколико чујете ударац током вожње и неко тражи да станете, будите опрезни

Savjeti

Ukoliko čujete udarac tokom vožnje i neko traži da stanete, budite oprezni

1 d

0
Месо одрезак кухиња

Savjeti

Marinada je prošlost, ovo voće će omekšati meso

1 d

0
Čaj, cvijeće

Savjeti

Čajevi koje treba piti tokom prehlade

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

21

HOROR! Muškarac ubio devet osoba, među njima četvoro njegove djece

20

09

Sutra slavimo velikog proroka: Njegove riječi su opomena za sve, a evo šta nikako ne smijete zaboraviti

19

53

Sastanak Zelenskog i Trampa: "Putin je ozbiljan u vezi s mirom"

19

41

Smijenjeni ukrajinski komandanti! Lagali o stanju na frontu, što su Rusi debelo kaznili!

19

35

Materice – majka je najveća svetinja

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner